摩根士丹利：預計人民幣只會小幅升值 表現落後其他亞幣
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
摩根士丹利預測，有鑑於中國持續的通縮壓力以及央行需維持寬鬆貨幣政策，人民幣未來一年的表現可能落後於其他亞洲貨幣。
包括 Chetan Ahya 在內的摩根士丹利經濟學家在報告中指出，預計到 2026 年年中，人民幣兌美元將僅上漲 0.9%，而其他亞洲貨幣平均將升值約 3.5%。該行並預期美元同期將貶值 6.2%。
根據《彭博》計算，這意味著人民幣到 2026 年年中的目標價為 7.1。
報告強調，「當前宏觀基本面並不支持人民幣顯著升值」。此外，關稅不確定性對資本支出和貿易構成壓力，也意味著決策者傾向於維持人民幣相對疲軟或限制其升值速度。
對於投資者將中國與 1980 年代中期的日本相提並論，摩根士丹利表示，儘管日元自 1985 年起十年內大幅升值，但他們不認為人民幣會出現類似的走勢。
摩根士丹利經濟學家指出，人民幣大幅升值將打擊中國出口，壓低進口和生產價格，進而削弱企業利潤成長，並加劇通縮壓力。此外，單靠匯率讓步可能無法帶來實質性的關稅減免。
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