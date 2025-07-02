摩根士丹利：預計人民幣只會小幅升值 表現落後其他亞幣

包括 Chetan Ahya 在內的摩根士丹利經濟學家在報告中指出，預計到 2026 年年中， 人民幣 兌美元將僅上漲 0.9%，而其他亞洲貨幣平均將升值約 3.5%。該行並預期美元同期將貶值 6.2%。

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根據《彭博》計算，這意味著 人民幣 到 2026 年年中的目標價為 7.1。

對於投資者將中國與 1980 年代中期的日本相提並論，摩根士丹利表示，儘管日元自 1985 年起十年內大幅升值，但他們不認為人民幣會出現類似的走勢。