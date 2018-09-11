波音召回退休工人 應對737交機延誤問題

一名工會人士於週一 (10 日) 表示，波音公司 (BA-US) 正召募退休工人回到西雅圖工廠，來應對 737 噴射客機交機的延誤。

先前有報導指稱，波音在 6 月的生產速度已經達到歷史新高，但因為零件供應不穩定，造成交機延誤。波音位在華盛頓州倫頓的工廠因引擎和機身供應出現問題，分析師預期可能會損害第三季業績，並威脅到該公司宣稱在 2019 年再次提高生產率的目標。

目前，波音 737 和空中巴士的 A320 系列可以說是最賺錢的商品。

分析師表示，最近幾週，波音公司已經調撥了大約 600 名員工和新員工到西雅圖，以幫助解決延誤問題。目前尚不清楚波音打算僱用多少退休工人。工會發言人 Connie Kelliher 表示，波音公司在 8 月 15 日與國際機械師和航空航天工人協會 (IAMAW) 達成協議後，就開始聘請臨時退休機械師和檢查員。

波音公司發言人 Paul Bergman 說，該公司正在投入額外資源，「以確保及時交付給我們的客戶。」

波音公司在很大程度上將這些延誤問題歸咎於 Spirit AeroSystem 公司機身的短缺以及 CFM 公司的引擎短缺。「我們正在與我們的供應商 Spirit 和 CFM 密切合作，追踪生產情況。」Bergman 說。 「我們的團隊一直在緩解供應商的所帶來的延誤，我們工廠每月仍繼續生產 52 架飛機。」

CFM 表示正努力在年底之前解決交貨延誤問題。Spirit 則沒有表示任何評論。