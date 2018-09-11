資深投資人：如果不改組董事會 特斯拉就完了

剛經過「私有化」和高管離職風波的特斯拉么蛾子不斷，電動汽車的龍頭似乎到了需要改變的時候。

近日，Loup Ventures 的創始人、資深投資人士 Gene Munster 在 CNBC 上發表評論稱，如果特斯拉不從董事會開始做出一些改變，公司可能面臨着終結的命運。

他表示，馬斯克日益令人不安的行為，已把公司帶到了一個十字路口。如果董事會無法控制馬斯克的行為，這些行為帶來的損失則可能在接下來一兩個季度顯現出來。

在 Munster 看來，馬斯克的三種做法正傷害着特斯拉：

過去一年裡，13 名關鍵高管離職，人才明顯流失。作為一名苛刻的管理者，很難共事的說法可能是真的，也可能不實。更可能是由於馬斯克的個性，讓他很難共事。此外，高管離職後很多去了特斯拉的競爭對手那裡工作，削弱了特斯拉在自動駕駛和電動車領域的競爭優勢。

對人才帶來的衝擊不僅影響現有員工，也會影響未來（可能加入）的員工。沒有人才，特斯拉就無法競爭，不管馬斯克工作有多努力。

馬斯克營造了一種做自己想做的事的超級富豪的氛圍。過去幾年，這對特斯拉來說是件好事。最近，馬斯克的光環似乎有幾分霸道和欺騙。他的方式肯定不會獲得新的擁躉，更有可能失去支持者。

市場上讓馬斯克辭職的聲音不絕於耳，但馬斯克依然是特斯拉的象徵，公司的創新精神仍由馬斯克在主宰。但面對如此多的問題，該怎麼辦？Munster 給出了自己的「藥方」。

Munster 認為，對於馬斯克和特斯拉來說，最核心的問題是他周圍的人都不願或無力對抗他，甚至連董事會似乎也是如此，因此特斯拉的董事會需要徹底改革。

而特斯拉獨立董事太少，與馬斯克有長期投資關係的董事太多（包括與 SpaceX、馬斯克家族或其他公司的利益重疊），導致董事會裡沒有人能真正影響馬斯克。

Munster 表示，最簡單、最直接的方法，就是馬斯克辭去董事會主席一職，讓一位新董事擔任董事長。如果馬斯克辭職，另一位董事放棄了他（她）的職位，公司可能會考慮聘請一位與馬斯克沒有投資關係的新董事長，這才有可能對馬斯克產生影響力。

除了更換董事長，Munster 還認為與馬斯克關係密切的其他董事會成員，也應該考慮自願辭職。他認為，如果董事會能夠切實影響首席執行官，特斯拉成功的機會就更大。如果董事會不進行改革，對特斯拉的員工、股東、董事會乃至馬斯克本人都沒有好處。