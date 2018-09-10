前海下月18日掛牌出售兩幅商業用地 底價共35.45億元

中國深圳土地房地產交易中心周一公告顯示，兩幅位於前海的商業用地將於下月18日掛牌出售，底價合共35.45億元人民幣。連同稍早公布將在前一天（17日）掛牌出售的兩幅土地，下月將有四幅前海商業地出售。

最新公布出售的兩幅土地分別為位於桂灣片區四單元04街坊的T201-0093及05街坊的T201-0111，底價分別為17.57億元及17.88億元。

其中宗地號T201-0093地盤面積6,616.94平方米，建築面積6.84萬平方米；競買申請人須為經國家保險業監督管理機構批準設立的具有獨立法人資格的壽險、財產險或養老保險公司；競買申請人或其股東之一須為世界500強企業（以《財富（FORTUNE）》雜志2017年公布的資料為準）。

宗地號T201-0111地盤面積7,154.55平方米，建築面積7.85萬平方米；競買申請人須為經國家銀行業監督管理機構批準設立的金融機構；競買申請人或其股東之一須為世界500強企業（以《財富（FORTUNE）》雜志2017年公布的資料為準）。

此外，上述兩幅土地的競買申請人，須未依據深圳市支援總部企業發展相關法規獲取過深圳市內用地，且未曾獲得設有產業準入條件且享受地價優惠的深圳市內商業或辦公用地。

兩幅土地的掛牌期自10月8日開始，17日競買申請截止，18日進行競價。

將在10月17日掛牌出售的兩幅土地分別為位於桂灣片區四單元02街坊的T201-0112及T201-0113宗地，底價分別14.55億元及13.38億元。競買申請人其中一項條件是須為香港註冊企業。

前海上次是在今年6月賣地，但最終因沒有接到出價而流拍。當時競拍的該土地位於桂灣片區二單元01街坊（宗地號T102-0274），建築面積13.48萬平方米，底價24.69億元。

路透香港9月10日

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