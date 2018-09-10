中國8月通脹現擡頭跡象但年內持於溫和水平 警惕明年上升風險

中國8月通脹出現擡頭跡象，漲幅超預期且創下半年新高，部分地區自然災害、豬瘟疫情等導致蔬菜和豬肉價格漲幅顯著，帶動食品價格上漲，是主要推升因素；分析人士認為隨著季節因素逐漸消退，蔬菜價格有望持穩，但需關註後續豬肉價格走勢。

就年內而言，通脹仍能控制在3%目標之內，對政策不構成太大影響，但要警惕明年出現類滯脹風險。

“8月價格有季節性和事件性沖擊的特征，未來隨著總需求持續偏弱，物價上漲壓力會有所回落，全年通脹壓力有限，但確實需要密切關註未來物價的走勢。”中原銀行首席經濟學家王軍表示，暫時來看，宏觀經濟政策尚無需對此作出反應，短期還是六穩為主，中長期需要關註物價超預期上漲的風險。

他並指出，從未來的態勢看，PPI仍有繼續小幅回落的可能，PPI與CPI的缺口還將進一步縮小，說明未來經濟走勢有進一步趨弱的可能。

中國國家統計局周一公布，8月居民消費價格指數(CPI)同比上漲2.3%，高於路透調查預估中值的2.2%，為半年來最高點。其中，食品價格同比上漲1.7%，非食品價格上漲2.5%；CPI環比上漲0.7%，亦高於路透調查預估中值0.5%，為半年最高。

數據並顯示，8月工業生產者出廠價格指數(PPI)同比上漲4.1%，高於路透調查預估中值4%；PPI環比則上漲0.4%。

統計局城市司高級統計師繩國慶解讀稱，CPI環比食品價格上漲2.4%，漲幅比上月擴大2.3個百分點，影響CPI上漲約0.46個百分點。其中，受高溫多雨天氣影響，鮮菜價格上漲9.0%，漲幅比上月擴大7.3個百分點，影響CPI上漲約0.21個百分點。

華北、東北和山東等地受台風殘余環流北上影響，遭遇罕見強降雨，遼寧、吉林和山東鮮菜價格分別上漲29.7%、22.3%和21.8%；今年夏季高溫且持續時間長，生豬生長遲緩，局部地區又出現疫情，市場供應偏緊，豬肉價格上漲6.5%，漲幅比上月擴大3.6個百分點，影響CPI上漲約0.14個百分點。

非食品價格上漲0.2%，漲幅比上月回落0.1個百分點，影響CPI上漲約0.20個百分點。其中，房租上漲拉動居住價格上漲0.5%；醫療保健價格上漲0.4%；暑期出行人數較多，飛機票、賓館住宿和旅遊價格分別上漲1.8%、1.2%和0.5%；成品油調價影響汽油和柴油價格均上漲0.3%。

同比來看，扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲2.0%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。據測算，在8月份2.3%的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為1.0個百分點，新漲價影響約為1.3個百分點。

自8月初遼寧發生非洲豬瘟疫情以來，河南鄭州、江蘇連雲港、浙江樂清、安徽蕪湖和宣城、鳳陽、黑龍江佳木斯等多地發生豬瘟疫情，目前均已得到有效處置。

西南證券宏觀分析師楊業偉表示，受壽光水災影響，近兩個月蔬菜價格可能超季節性回升，但持續性有限。相比之下，豬肉價格回升周期對通脹壓力更大，特別是明年上半年面臨低基數情況時。“同時結合房租上漲、貿易戰等影響，我們預計今年年底CPI同比增速可能攀升至2.6%，明年上半年存在接近3%的可能。”

不過海通證券的姜超、李金柳認為，進入9月以後，食品價格漲幅有回落跡象，且經濟顯著下行，PPI下行趨勢明確。綜合來看通脹回升仍是短期現象，年內通脹壓力有限，中長期看通脹回落趨勢不變。

**基數導致PPI漲幅趨落**

PPI同比漲幅雖高於預期，但延續近幾月漲幅回落趨勢，主要受高基數影響，預計短期仍會保持這一走勢。繩國慶指出，1-8月平均，PPI同比上漲4.0%，與1-7月平均漲幅相同，表現出穩的態勢。

他稱，石油和天然氣開采業、石油、煤炭及其他燃料加工業、黑色金屬冶煉和壓延加工業、煤炭開采和洗選業、有色金屬冶煉和壓延加工業，合計影響PPI同比漲幅回落約0.46個百分點，據測算，在8月份4.1%的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為3.0個百分點，新漲價影響約為1.1個百分點。

分析人士認為，當前的通脹形勢尚不會對政策產生太大影響。西南證券的楊業偉表示，雖然8月數據呈現出通脹壓力擡頭跡象，且從價格走勢來看，未來通脹壓力將進一步回升，然而這並不會改變貨幣政策寬松環境。一方面，低於3%的CPI增速意味著通脹溫和；另一方面，當前通脹回升驅動因素大多來自供給層面，調節需求的貨幣政策對控制這類通脹來說性價比較低，因而貨幣政策不應做明顯調整。

上海證券首席宏觀分析師胡月曉也指出，近期價格的上漲更多的是季節性因素的結果，8月份的環比上漲超過了2017年和正常季節性波動的上漲幅度，這個多漲主要受疫病引起的豬肉等副食品漲價影響，非食品中居住上漲較多，但這些供給面方面的沖擊不具有持續性。

“通脹壓力應不會引起貨幣收緊，貨幣政策邊際放松的趨勢不會改變。”他說道。

不過華寶信托宏觀分析師聶文表示，要警惕兩個不確定因素，一是一線房租價格上揚是否會擴散到全國，二是原油是否會上漲。若通脹達到3%，會對政策有抑制，目前實體經濟還在邊際收縮，信用利差擴大，信用條件仍然沒有放松，若再疊加通脹，會對政策有困擾。

路透北京9月10日

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)