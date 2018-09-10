馬雲：我想回歸教育 “逍遙子”接捧

在經過周末的新聞發酵後，中國電商巨頭--阿里巴巴集團(BABA.N)周一如期宣布公司董事局主席的傳承計劃，公司主要創始人、靈魂人物馬雲將自明年9月10日起卸任董事局主席一職，由現任首席執行官（CEO）張勇接任。

阿里巴巴從10年前建立合夥人機制，至2013年馬雲卸任CEO，以及今日宣布的傳承計劃，這家市值逾4,000億美元的巨型公司正一步步地解決其領導人傳承問題。

阿里巴巴周一宣布，馬雲自今日起將全面配合張勇，為未來的組織過渡做好準備。在明年9月10日之後，馬雲仍將繼續擔任阿里巴巴董事會成員，直至2020年阿里巴巴年度股東大會；而張勇在明年9月接任董事局主席後，仍將擔任CEO一職。

“除了繼續擔任阿裏巴巴合夥人和為合夥人組織機制做努力和貢獻外，我想回歸教育，做我熱愛的事情會讓我無比興奮和幸福。”馬雲表示。

今年54歲的馬雲還將繼續擔任阿里巴巴合夥的長期合夥人及合夥委員會成員。阿里巴巴合夥目前由36位合夥人組成，均為阿里巴巴集團及關聯企業的核心管理人員。根據阿里巴巴集團公司章程，阿里巴巴合夥有權提名阿里巴巴集團董事會多數董事。

1999年，英語教師馬雲等18位合作夥伴聯手創立阿里巴巴後，持續快速擴張，目前已成為全球知名的巨型電商公司。馬雲選擇在公司成立20周年的紀念日且中國教師節退居二線，有一定紀念意義。

自《紐約時報》上周五有報導稱馬雲計劃今天辭去阿里巴巴董事局主席後，外界對阿里的領導人變動相當關注。

將接任董事局主席的張勇，雖然不是創立阿里巴巴的“十八羅漢”之一，但亦是有11年工齡的老阿里人，阿里內部花名為“逍遙子”。其2013年成為阿里巴巴首席運營官（COO），2015年升任CEO。

今年46歲的張勇，是推動淘寶商城轉型為天貓商城並使天貓成為阿里電商的另一支柱，主導了天貓“雙11”購物節的創立，並使這一活動成為全球知名的電商購物節，並在之後阿里由PC端電商向移動電商轉型、以及向由大數據驅動的經濟體轉型中發揮了重要作用。

馬雲在今日對員工和股東等的公開信中評價張勇稱，“他具有超級計算機般的邏輯和思考能力，堅信使命願景，勇於擔當，全情投入，敢於站在未來創新設計新型商業模式和業態。”

對於未來發展，馬雲仍是一貫的天馬行空風格，除了表露回歸教育的想法外，在公開信中還透出一些新的可能。

“世界那麽大，趁我還年輕，很多事想試試，萬一實現了呢？！”他在公開信的結尾處埋下伏筆。

上周阿里巴巴股價持續下跌，上周二至周四三天內累計跌幅達8.7%，直至上周五才有所反彈，當天收市時，阿里巴巴上漲1.56%至162.37美元。

路透上海9月10日 -

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