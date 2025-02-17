馬雲現身長沙盒馬 一線員工：他很滿意我們這裡！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-17 10:30

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據《財聯社》上周六（15 日）報導，一名門市一線員工表示，當天馬雲確實來過門市，「他（馬雲）還是很滿意我們這裡」。

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2 月 13 日上午，馬雲來到盒馬長沙萬象匯店，視察多處貨架，在壽司等檔口駐足，還笑容滿面與員工合影。

當下線下零售仍深處調整周期。中國連鎖經營協會對連鎖超市經營情況摸底調查結果顯示，2024 年銷售總額實現增長的超市，不到四成，其中三分之二企業的利潤未能同步成長。

成立於 2015 年的盒馬，是阿里巴巴旗下日用品和生鮮零售平台。《2024 盒區房消費趨勢洞察報告》顯示，截至蛇年春節，盒馬全中國門市家數接近 430 家，全年共計開店 72 家，平均 5 天開一家店，開店數量為近 5 年之最（2020～2024 年）。

去年 12 月至今年 1 月，阿里巴巴曾先後出售銀泰百貨和高鑫零售，兩筆交易預估合計虧損約人民幣 225 億元。在此背景下，盒馬去留一度引發市場擔憂。

此次馬雲在盒馬門市露臉，有望為團隊注入一劑強心針。市場人士認為，馬雲是對盒馬出售傳聞闢謠。

盒馬在去年交出一份增長答卷。去年底，盒馬新任執行長嚴筱磊發布全員內部信，稱過去一年盒馬在連續 9 個月整體盈利的基礎上實現了二位數增長，服務的顧客數增長超過 50%。

嚴筱磊在內部信中說，過去 9 個月盒馬做了三件事：回歸用戶價值、聚焦發展方向、推進組織建設。