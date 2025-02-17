馬雲參加民營企業座談會！專家：打了一場翻身仗 阿里巴巴估值重塑中

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-17 17:10

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中國電商巨擘阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US) 今 (17) 日在港股收低 1.53%，盤中一度漲逾 2%，但最終仍守穩每股 120 港元大關，而阿里持股的光線傳媒也在連日漲停後回檔休息，此前幾個交易日漲幅高達 200% 以上，阿里也持股的三江購物今日則繼續收紅。

2025 年初，阿里巴巴集團便迎來資本市場的強勢回歸，有人說這場估值重塑的背後，是市場對阿里 AI 戰略的重新定價。

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中國財經部落格《米筐投資》上周六刊文指出，阿里巴巴創辦人馬雲打了一個漂亮的翻身仗，整個阿里巴巴集團都迎來新一波的估值重塑，而馬雲每次現身都會引起轟動，都暗示阿里巴巴將要有新的大動作，要給市場新的大驚喜，像是馬雲這次在杭州園區低調現身後兩天，就傳出蘋果將跟阿里巴巴合作開發 iPhone 中國版的 AI 功能，這是一個標誌性事件！

蘋果在百度、騰訊、字節跳動、Deepseek 等眾多大模型中選擇阿里巴巴，正是基於國際頂級企業對這些模型進行綜合測試、研判之後選擇綜合實力最好的公司，這也是給阿里巴巴多年來重金投入通義千問大模型做了一次最成功的背書。

事實上，Qwen 大模型一直以來都是第一梯隊的存在，而這可從 3 個小例子看出。首先，Deepseek 的成功是站在眾多巨人肩膀上，而同在杭州的阿里巴巴就是其中的一個巨人。

《網易新聞》報導，Deepseek 在發展過程中，其中的一個模型 Deepseek-R1-Distill-Qwen2.5-7B 就是參考了 Qwen2.5 的數據。從「Deepseek-R1-Distill-Qwen2.5-7B」代號中就能明顯感覺到，這版模型和阿里巴巴 Qwen 有著密切關係。

其次，史丹佛大學李飛飛教授團隊近期打造了性能比肩 OpenAI 的 o1 和 DeepSeek 的 R1 等模型的 S1 模型，該模型甚至在競賽數學問題上的表現比 o1-preview 高出 27%，且成本極低，而該模型正是基於 Qwen 大模型。最後，在 Deepseek 取得成功之後，阿里巴巴連夜反覆運算開發 Qwen2.5-max 版本，該版本整體數據優於 Deepseek。

文中還將 Deepseek、李飛飛等開發出的模型拿來跟大學聯考補習班相比，效率很高且押題命中率也很高，但成本又很低。

至此，馬雲帶領阿里戰略轉型 AI 確實押對了寶，Qwen 模型也確實讓人驚豔，這也難怪蘋果會選擇阿里進行合作開發 iPhone 中國區的 AI 功能。

阿里巴巴堅定轉型也終於迎來市場對其重新思考。