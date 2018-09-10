電解液價格觸底反彈 5股有望受益

國泰君安認為，受環保督查及山東地區大雨影響，環氧丙烷近兩個月上漲15%，電解液溶劑DMC價格也出現較大幅度的上漲，目前價格在8500元/噸，較兩個月前6000元/噸上漲幅度約為40%，國内電解液廠家為了平滑原料上漲帶來的影響，電解液價格開始上漲，部分產品漲幅已達到3000-5000元/噸，漲幅5-15%之間。按照溶劑在鋰電池車成本中佔比約為30%計算，電解液漲幅已超過了原料成本上漲幅度。

目前電解液四家新宙邦、天賜材料、江蘇國泰、杉杉股份四家市佔率高達85%，但是從經營情況來看，目前江蘇國泰電解液毛利率僅為10%左右，整體處於微利狀態;天賜材料為23%，電解液業務也是處於微利;杉杉股份上半年電解液基本也處於虧損狀態，四家主要電解液公司僅新宙邦略有盈利，因此判斷行業價格基本觸底，本次借成本上漲機會上漲，是行業基本觸底的信號。由於鋰電池行業中電解液產品週期最早啓動，也是最早結束的，同時行業競爭格局已基本明朗，以及環保的影響，使得電解液企業開始有較強的議價能力，能成功的將原材料成本漲價的影響傳導到下遊，併帶來盈利能力的提升，極其類似於17年由於钴金屬漲價，推薦高鎳“三劍客”：當升科技、杉杉股份、新宙邦，另外推薦新綸科技、億緯鋰能。

來源：證券時報

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