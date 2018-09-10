【IPO追蹤】華興資本傳3億至4億美元

曾為多家新經濟公司擔任財務顧問的華興資本通過港交所上市聆訊，該公司最新上傳的初步招股文件顯示，截至2018年6月底上半年經營利潤2030萬美元，2017年度同期則錄得經營虧損310萬美元。期內，總收入1.085億美元，按年增長1倍，主要由於所有分部均有增長；經營開支按年增加53.7%至8810萬美元。

消息指出，該公司擬集資3億至4億美元(約23.4億至31.2億港元)，估值為30億至40億美元。

招股文件顯示，集資所得其中約40%將用於進一步擴展投資銀行業務；約20%將用於進一步擴展投資管理業務；約20%將用於發展財富管理業務，透過中國方面的華菁證券及我們現有及正在擴張的境外平台投資人才及必要業務基礎建設，以該集團服務的新經濟創業家及其他高淨值個人為目標；約10%將用作投資於該集團所有業務線的科技發展。餘下約10%將用作一般公司用途，包括營運資金、營運開支及資本開支。

保薦人高盛和工銀國際。

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