鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-20 12:33

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《華盛頓郵報》報導，川普政府要求五角大廈及軍方提出削減開支方案，要在未來 5 年內每年削減 8% 的國防預算。分析指出，浙江可能會重塑美國未來幾十年的軍事實力和戰備狀態。

美國國防部證實這項消息，軍方將在審查前總統拜登政府起草的預算後，制定一份可能節省開支的清單，將 2026 財年的支出預算削減 8%，總額約為 500 億美元，並將這些資金用於政策框架下的優先事項。

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據悉，五角大廈的預算每年接近 1 兆美元。去年 12 月，時任美國總統的拜登簽署了一項法案，授權在截至 9 月 30 日的下一財政年度撥款 8950 億美元。

經計算，未來 5 年每年削減 8%，代表 2030 年的國防支出約是 5600 億美元。這將是自 2006 年財政年度以來最低的國防預算。

不過，根據《華盛頓郵報》先前獲得的備忘錄，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）列出了 17 個「可能不受 8% 支出削減約束」的領域，包括美國南部邊境的軍事行動、核武和飛彈防禦計劃，以及某些無人機和彈藥的採購。