首個“中國十大環境責任上市公司”榜單發布 金風科技等上榜

中央財經大學綠色金融國際研究院和全國工商聯環境商會9月8日在2018中國綠色創新大會上聯合發布了“中國十大環境責任上市公司”和“中國十大行業環境責任領軍企業”榜單，同時對環境表現較為突出的中國上市公司進行了重點評價。這也是是國內首個通過專業化綠色股票評價體系生成的上市公司“環境績優”榜單。

“中國十大環境責任上市公司”評選是根據 “綠色領先股票指數”運行結果，對相關上市公司股票的綠色表現做出的綜合評價和排序。金風科技、紫光股份、東方園林、江蘇銀行、京東方A、中國核電、華夏銀行、正泰電器、工商銀行、比亞迪等上市公司的環境表現位居前列。

“中國十大行業環境責任領軍企業”則是結合“綠色領先過票指數”運行結果和中證行業分類，對各行業領域綠色表現領先的上市公司股票，擇優進行的分類評價結果。其中紫光股份（計算機應用領域）、金風科技（資本品領域）、江蘇銀行（銀行領域）、必康股份（醫藥生物）、京東方A（計算機及電子設備領域）、中國核電（公用事業）、比亞迪（汽車與汽車零部件）、中信國安（傳媒）、通威股份（食品、飲料及煙草）、大秦鐵路（交通運輸）分居各領域頭名。

中央財經大學綠色金融研究院助理院長施懿宸在發布環節介紹表示，上述評價結果通過中財大綠金院編制的“綠色領先股票指數方法學”得出。該方法學通過企業綠色表現定量、定性和企業負面環境新聞及環保處罰三部分指標，並利用專業的計量方法將三大部分分數加總並排序給予企業綠色表現排名。與此同時，該方法學采用了”相對綠”的概念。如同信用評級,可以對所有企業進行綠色水平評級,進而提供綠色水平排名。其中綠色收入在指標體系所占比重最高，因此綠色收入較高的企業擁有較高的綠色評級，可以入選指數並排名靠前。

此外，全國工商聯環境商會在會上也發布了2018中國環境企業50強。從結構來看，A股上市公司37家，H股上市公司5家，新加坡上市公司1家，新三板上市企業2家，非上市環保公司5家。

從數據來看，7家企業營收過百億，分別為葛洲壩、三聚環保、北控水務、光大國際、東方園林、碧水源、格林美。其中，碧水源、格林美首次營收破百億。6家企業營收50-100億元，分別為啟迪桑德、首創股份、鐵漢生態、龍凈環保、蒙草生態的環境修覆業務、雲南水務。



來源：上證報APP·中國證券網 作者：李苑

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