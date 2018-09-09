利嘉閣：十大屋苑僅3宗成交

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，二手市況維持淡靜，主要受制於外圍環境，包括中美貿易戰持續惡化、環球以至本港股市回落、美國及本地加息預期三大因素，導致處於弱勢的二手準買家更為觀望及審慎。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在剛過去的周末日(9月8日至9月9日)十大指標屋苑僅錄得3宗二手買賣個案，與上周末(9月1日至9月2日)的3宗持平，已連續三周橫行無升跌，並且連續十二周處於個位數字窄幅上落。

廖偉強指出，目前二手市場觀望氣氛濃厚，加上有大型一手新盤開售，在貨源充足及克制開價下，成功吸引購買力流向一手市場。至於二手方面，部分願意減價的業主才較易出貨，故個別屋苑樓價亦有輕微回調的情況。於剛過去的周末十大指標屋苑買賣當中，按地區劃分，新界區經過對上一周罕有地出現零交投後，剛過去的周末終錄得兩宗成交；而九龍區則錄得1宗成交；至於港島區表現最失色，再次陷入「食白果」的局面。若以屋苑劃分，只有黃埔花園及嘉湖山莊分別錄得1宗及2宗的買賣，其餘8個屋苑均未有交投。



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