方星海：積極有序推進中國期貨市場對外開放

2018第三屆中國（鄭州）國際期貨論壇於9月9日在鄭州國際會展中心開幕。中國證監會副主席方星海在致辭中表示，今年以來，中國期貨市場在對外開放方面呈現出品種、 機構、投資者“三箭齊發”的良好態勢。下一步，中國證監會將按照國家金融業對外開放的總體部署，堅持“引進來、走出去”兼顧、 近期以“引進來”為主的方針，順勢而為，積極有序地推進中國期貨市場的對外開放。

方星海表示，期貨市場主要包括商品期貨和金融期貨。當今世界，幾乎每一個大宗商品都面對一個全球統一的市場，沒有國界。這客觀上要求有影響力的商品期貨市場必須實行全球化交易，其買賣雙方的投資者必須是來自全球各個地方的，否則決定出來的期貨價格就不能準確反映大宗商品的實際供求關系，就是不準確、不權威的。金融期貨雖然還存在一定的地域性，但隨著我國金融對外開放的加快推進，越來越多的境外投資者進入了我國金融市場，他們迫切需要參與金融期貨交易，以管理風險和為客戶提供更多更好的服務，這客觀上要求金融期貨也要加快對外開放。

今年以來，中國期貨市場在對外開放方面呈現出品種、 機構、投資者“三箭齊發”的良好態勢。一是特定品種對外開放的路徑基本成型，深度廣度逐步拓展。二是期貨服務業擴大開放政策正式落地，“引進來”、“走出去”同步推進。三是期貨交易所境外布局逐步深化。

方星海介紹，下一步中國證監會將從五方面繼續積極有序地推進中國期貨市場的對外開放。

一是加快推動期貨法立法，健全期貨市場法律保障體系。金融市場是規則先行的市場，國際投資者對高標準規則的需求十分強烈，充分認識到完善法律制度體系對期貨市場對外開放工作的重要意義。將加大力度推動期貨法立法，完善對期貨交易基礎制度的法律保障，消除投資者顧慮，為期貨市場發展和對外開放打下堅實的法律制度基礎。

二是增加對外開放品種供給，提升期貨價格國際影響力。近兩年，期貨品種上市步伐不斷加快，目前已上市期貨、期權品種共58個，市場工具不斷豐富。今後將積極推動符合條件的期貨品種引入境外交易者，所有發展成熟的大宗商品期貨品種，未來都要向國際投資者開放。目前，PTA 期貨、20號標準橡膠期貨的對外開放工作正在有序推進中，很快就會有結果。QFII、RQFII投資商品期貨品種也在積極研究推進。在證監會的指導下，境內三家商品期貨交易所都已經確定了一兩個品種，制定了這些品種在一定期限內成為國際定價中心的路線圖，正在積極推進落實。證監會將對落實情況進行定期檢查考核。擴大開放的最終目的是要提高我國期貨市場的競爭力，提升期貨品種價格的國際影響力，成為重要的國際大宗商品定價中心。從一兩個具體品種抓起，盯住不 放，抓出成效，是提高期貨交易所能力、建設國際大宗商品定價中心的有效方法。

三是完善交易制度規則，服務全球投資者。開放的市場需要國際化市場規則的配合。在鞏固現行有效的監管體系的基礎上，將督促各交易所重視國際規則研究，在開戶制度、交易時間、保證金制度、違約處置、境內境外資金劃轉等各環節學習和借鑒成熟市場的有益經驗，進一步提高規則的適用性和科學性，為境外交易者提供更便捷、高效的服務。

四是加強跨境監管與執法協作，維護市場穩定。防範金 融風險，尤其是跨境風險，是對外開放的前提和保證，也是各國監管機構的共同任務。目前已與62個國家和地區的證券期貨監管機構簽署了68份雙邊監管合作諒解備忘錄，跨境監管執法合作已有了良好的基礎。不久前中國證監會與香港證監會專門就期貨市場監管簽署了合作備忘錄，就涉及雙方市場的跨境品種的推出和極端市場情況下雙方的監管責任配置等做出了安排。這份MOU（諒解備忘錄）是目前國際證監會組織成員之間監管合作最緊密的。證監會將根據期貨市場對外開放的需要，與其他相關監管機構密切溝通，進一步升級和完善監管合作備忘錄。

五是鼓勵期貨交易所擴大國際合作，探索開放新模式。支持期貨交易所以現有境外機構為起點，以市場需求為導向，論證增設境外辦事機構的可行性，包括設置境外的交割倉庫，支持和帶動期貨公司等共同拓展國際市場。按照積極有序、 善作善成的原則，在加強監管合作的前提下，支持我國期貨交易所與境外交易所開展形式多樣的合作，包括產品互掛、股權互持等，不斷深化互利共贏，服務好我國的總體外交戰略。

來源：上證報APP·中國證券網 作者：王文嫣

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