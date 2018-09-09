上星期，我率領一個三十多人的香港商貿代表團，到以色列訪問四天，成員來自生物科技、金融科技、人工智能、智慧城市、金融服務和風險投資等界別，當中不少是香港數碼港和科學園內的公司。此外，還有香港貿易發局、香港投資推廣署、數碼港和科學園的代表。由今次代表團的組成可見，我們一方面十分熱切期待與當地創科業界交流，尋求合作機會；另一方面希望吸引他們來港開展業務，加強香港創科的科研力量和產業發展。

以色列過去十多年在創新科技方面的成就，令國際社會刮眼相看。事實上，以色列沒有豐富的天然資源，人口規模只跟香港差不多(約八百多萬人)，但近十多年當地政府透過積極推動創科發展，使整體經濟取得相當不俗的發展。根據外國研究報告及媒體報導，以色列在創科方面的競爭力在全球排行第三，整體科研開支更佔其國內生產總值達4.25%，領先大部份先進經濟體；其初創企業數量及風投資金規模，以人均比例計算更是全球領先水平。

以色列近年在農業科技、醫療科技、金融科技、無人駕駛技術方面，取得了很多突破性的研發成果，許多技術很早便被一些國際巨企收購或採用。其中一項較為港人熟識的近例，是一款可協助失明人士閱讀、辨識親友以至交通燈號的輔助眼鏡，由一間專攻人工視覺技術的以色列公司所研發，現時香港已有社福機構推薦給失明人士選購。

四天行程中，代表團參觀了當地多間創科機構、大學科研機構、創科公司孵化平台，並進行了多場商業配對。其中令我印象深刻的，包括一間由當地大學及企業家共同創辦的AMIT技術轉移辦公室，旨在促進以色列理工學院的生物醫藥科研成果商業化，推動科研和商業的結合。過去十多年來，在AMIT的幫助下，以色列理工學院出來的畢業生創立了一千六百多間公司、創造了超過十萬個職位，現時在美國納斯達克交易所上市的以色列公司當中，一半都是以色列理工學院畢業生所有份創辦或管理。

當然，有人會認為以色列創科產業的成功，來自於其背後國防軍事科技的需要。然而，從以上例子我們可以看到，透過政府積極的政策，推動「官、產、學、研」通力合作，加上蓬勃的風險投資基金，成功建構出一個創科產業所需的、生機勃勃的生態圈，是他們成功的重要因素。即使香港身處的環境不同，但我們也正在建構創科生態圈方面下功夫。例如，我在今年預算案中撥出一百億元，建設醫療科技、人工智能及機械人科技兩個創新平台，目的便是希望吸引更多世界頂尖的科研機構和科技企業來港，與本地大學及科研機構合作進行更多中下游研發項目，打通學術、科研和商業之間的環節，匯聚更多的人才，建構完整的創科生態圈。

此外，我在以色列還主持了多場跟當地初創和創科業界的座談會，介紹香港的優勢，並回答他們的提問，希望吸引他們到香港落戶。事實上，當地業界也表示香港對他們很有吸引力。首先，香港是亞洲最國際化的金融中心，我們的融資平台廣而深（香港金融市場規模為以色列的廿二倍），可助力他們迅速融資擴張，特別是香港最近進行了上市制度改革，容許擁有不同股權架構的高增長及創新產業公司和未有收益的生物科技公司，可以在香港交易所主板上市。

另一項香港吸引之處，在於可以作為他們開拓中國和亞洲地區市場的跳板。以色列創科公司雖然在科技前沿的研究和創新方面很強，但在把成果大規模商業化上卻較吃虧，這乃受制於國內細小的市場，缺乏大規模的科技應用場景。以往，西方國家跟他們交往較密切，投入的資金亦較多，他們初創公司的科研成果較多被應用在歐美市場，企業也自然較多選擇在歐美上市。但隨著近十多年，中國和其他亞洲發展中國家的經濟迅速發展、經濟實力日增，加上人口眾多，這個冒起中的龐大市場，令不少以色列公司均躍躍欲試。

對許多以色列公司而言，以往跟中國和亞洲市場接觸較少，香港正好可以做他們的「盲公竹」，因此他們很希望可以到香港尋覓合適可靠的生意伙伴。香港在幾個方面的優勢可說是得天獨厚，包括高水平的大學科研力量、著重知識產權保障，使用他們熟悉的普通法和優良的法治傳統。此外，香港有大量通曉兩文三語的人才，熟知內地的商業文化和具備廣泛的人脈關係，也了解西方市場的運作和習慣，通訊科技基礎設施更是一流。以香港作為拓展業務的跳板，既有粵港澳大灣區以至整個中國市場，也可以連繫到跟我們簽署了自由貿易協定的東盟國家及其他亞洲地區，前景廣闊。

目前，大約有三十家以色列公司在港設立了辦事處。通過這次訪問，我有信心未來兩地在創科發展方面會有更多的合作，亦將會有更多以色列的創科公司到香港尋找發展的機會。

財政司司長 陳茂波 網誌 2018年9月9日

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