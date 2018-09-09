2018中國企業500強發布 榜單變化透露哪些經濟信號

日前，“2018中國500強企業高峰論壇”在陜西西安舉行。期間，中國企業聯合會、中國企業家協會發布了《2018中國500強企業發展報告》。最新榜單顯示，2018年中國企業500強呈現出入圍門檻持續提升、凈利潤持續增長、綜合稅負有所下降、民企入圍數量持續增長、制造業企業數量小幅增加、跨國經營指數不斷提高等積極特點。

由大到強步伐加快

中國企業500強榜單涵蓋了我國不同產業、不同地區共計1077家大企業，其中制造業企業500強和服務業企業500強分別有253家和170家入圍中國企業500強。

報告顯示，2018中國企業500強營業收入總額突破70萬億元，達到71.17萬億元，邁上新的台階，較上年增長了11.20%，增速加快3.56個百分點，重回兩位數增速區間，總體發展呈現出增長與效益、結構、創新、國際化相得益彰的良好局面，中國企業“由大到強”發展步伐加快。

從榜單變化的細節來看，中國大型企業運行中三大特征尤其值得關註：

一是資產總額增長，盈利能力回升。2018中國企業500強資產總額為274.26萬億元，較上年增長7.08%，增速回落7.64個百分點。總體來看，2018中國企業500強實現歸母凈利潤32028.56億元，較上年增長13.28%。

二是制造業明顯好轉，研發投入增多。2018中國企業500強中制造企業入圍企業比上年增加8家，且制造業企業在營業收入、凈利潤、凈資產、納稅額、員工數等指標均有不同程度改善。此外，提供研發數據的426家企業合計投入研發費用8950.89億元，比上年增加1591.59億元，增幅為21.63%。

三是跨國指數提高，國際話語權突出。2018年，中國企業在世界500強企業榜單上的數量從上年的115家增至120家，進一步鞏固了世界第二的地位。以央企為代表的一批大型企業在電信、冶金、軌道交通等領域貢獻了較多國際標準。

企業受益經濟轉型

中國企業500強榜單出現上述變化的原因是什麽呢？中國企業聯合會企業研究中心首席研究員繆榮在接受本報記者采訪時指出，這些變化與中國經濟不斷轉型升級、邁向高質量發展的大背景密不可分。

“一方面，中國500強企業中，鋼鐵、煤炭等行業企業占有一定比重。在供給側結構性改革持續推進的背景下，技術相對落後的部分中小企業產能退出較多，有助於大型企業利潤回升。另一方面，信息化技術的發展正在對企業生產經營和商業模式產生著巨大影響，中國企業500強中出現了不少新興企業。這些企業往往具有‘資產輕、效益高’的特征，其入圍對於500強榜單的結構優化、績效改善起了很大作用。”繆榮說。

實際上，越來越多的中國企業正在主動順應轉型升級。中國電子科技集團向基礎科技和前沿領域延伸，在視頻信息、石墨烯、高功率微波器件、無人機集群等領域取得了一系列重大突破。

中國人民大學商學院教授楊杜認為，中國企業500強榜單數據結構的變化生動地體現了企業發展規律。“中國企業正在實現由‘做大做快做多’向‘做新做優做強’轉變。這與國家政策、經濟轉型、企業自身的努力亦密不可分。”楊杜對本報記者說。

發展質量更受重視

在“2018中國500強企業高峰論壇”上，“高質量發展”也是企業家們心中的關鍵詞。

青建集團股份公司總裁吳書義認為，實現高質量發展，企業要從主要依靠增加物質資源投入實現的粗放型高速增長，轉變為主要依靠技術進步、改善管理和提高勞動者素質實現的集約型增長。中廣核集團副總經理譚建生表示，有技術創新能力，企業的腰桿就硬。在適應新能源發展的過程中，中廣核除了發展核電之外，也正在積極把核電形成的相關技術向環保等領域延伸。

楊杜預計，比較長的時間裏，中國自身內部市場以及“一帶一路”建設帶來的外部市場都將繼續支撐中國500強企業在世界地位的不斷提升。楊杜表示，中國企業特別是制造業企業如果始終停留在低端，容易形成惡性競爭與產能過剩。因此，未來中國企業應該加快做好自身的結構性調整，更加重視技術研發和品牌提升。

“中國還是發展中國家，中國500強企業與世界一流企業還有一定差距。未來，我們還應加速彌補差距，提升企業競爭力，具體應做好四方面工作：一是完善稅收政策，鼓勵企業繼續加大研發，同時鼓勵開放創新、協同創新；二是完善人才政策，不僅要重視高級管理人才，也要重視中層管理人員及普通技術工人；三是降低供應鏈成本，努力使港口、鐵路、公路銜接更加順暢；四是鼓勵中國頂尖企業積極參與行業標準制定，爭取更多國際話語權。”繆榮說。

來源： 人民日報海外版

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