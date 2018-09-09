〈名師解盤〉外資籌碼安定當務之急 傳產、原物料族再次接棒可期

受到貿易戰利空持續壓抑，台股加權指數上周五一度大跌百點，終場收 10846.99 點，下跌 77.11 點，跌幅 0.71%，不僅如此，櫃買指數跌幅更大多達 2.56%，仲英財富證券分析師陳唯泰指出，從上周五櫃買指數重挫來看內資已鬆動，所幸外資尚未大幅賣超，本周台股觀察重點在大型電子股，此關乎外資動態，而表現有望相對強勢者，可留意傳產和原物料族群有機會再次接棒。

陳唯泰警示，國際股市動盪，德國和法國股市已有向下走的趨勢，儘管美股相對強勢，不過，台股已隨著那斯達克和費城半導體指數回弱而大跌，本周必須謹慎看待。

所幸，至少目前為止外資對台股沒有出現大幅度的賣超，外資上周五僅減少期貨淨多單 1243 口至 46326 口，且現貨買超 10.7 億元，顯示外資風險意識並不強。

陳唯泰指出，在內資信心薄弱籌碼面轉弱之下，外資的態度就相當重要，下周外資單日是否提款超過 50 億元作為一個重要的觀察指標。

對於產業看法，蘋果 iPhone 新機發表在即，不過，近來蘋概股並未有明顯的上漲行情，陳唯泰說明，主要是因市場擔憂其庫存還是不少，後續拉貨力道則有待觀察。

反觀傳產股和原物料相關族群則可作為布局參考方向，如近來淡季不淡的散裝航運，又將進入傳統旺季，業績可望持續向上，尤其散裝業者股價長期處在低位階，有望在旺季的帶動下補漲。

另外，陳唯泰也提醒，被動元件即便反彈，並不建議投資人積極布局，主要是因大型法人都還在停利停損階段，籌碼凌亂。