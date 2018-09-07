三大法人賣超27億元 外資期現貨不同調 連11賣超鴻海

台股今 (7) 日下跌 77.31 點、0.71%，終場收在 10846.99 點，成交值 1487.59 億元，成功守住年線。三大法人合計賣超 27.15 億元，外資買超 10.28 億元，投信賣超 15.18 億元，自營商賣超 22.25 億元。期貨部分外資減碼 1243 口多單，未平倉口數為 4.6 萬口，外資期現貨操作不同調。個股方面，外資連續賣超鴻海 11 日，今日再度調節 1.4 萬張，登外資賣超之冠。

台股今日受美中貿易戰 2000 億美元清單即將公佈影響，加上蘋果新機發表前，市場觀望心態濃厚，台積電、大立光雖然走揚撐盤，但仍擋不住大盤賣壓，終場台股下跌 77.31 點，周線大跌 216.95 點，日、周線雙收黑，不過仍守在年線之上。

觀察期貨部分，今日外資減碼多單，未平倉水位仍在 4.6 萬口，投信加碼空單 687 口，未平倉口數為 2.5 萬口，自營商回補空單 1292 口，未平倉口數為 5849 口。

電子三雄中，蘋概股鴻海今日股價來到 2 年新低，跌破 80 元大關，也已遭外資連 11 日賣超，不過台積電、大立光則都獲外資買超。

其他蘋概股如可成、GIS-KY、臻鼎 - KY、嘉聯益等，也獲外資買進，美律、景碩、鎧勝 - KY 則遭外資賣出，矽晶圓族群環球晶、台勝科，記憶體族群華邦電、南亞科等，也同步遭到外資調節。被動元件族群今日則全面走跌，外資進場增持國巨、華新科及禾伸堂，賣出大毅、奇力新。

金融股中，玉山金、華南金、新光金今日股價走揚，同步獲外資買進，第一金、富邦金則遭外資釋出。

外資集中市場今日買超第 1 名為富邦 VIX 為 32520 張，第 2 名玉山金 19959 張，第 3 名台積電 11807 張，第 4 名元大台灣 50 反 1 為 11445 張，第 5 名臺企銀 7288 張，第 6 名宏碁 5414 張，第 7 名遠東銀 4831 張，第 8 名遠東新 4672 張，第 9 名為英業達 4061 張，第 10 名聯詠 3645 張。

外資集中市場今日賣超第 1 名為鴻海，賣超 14392 張，第 2 名華航，賣超 8774 張，第 3 名富邦金，賣超 6693 張，第 4 名南亞科，賣超 6456 張，第 5 名元大高股息，賣超 6034 張，第 6 到 10 名分別是聯電，賣超 5248 張；友達，賣超 5107 張；國泰金，賣超 4310 張；大聯大，賣超 4015 張；華新，賣超 3964 張。

投信買超第 1 名為中華電 3082 張，第 2 名為遠東新 3037 張，第 3 名為臺企銀 1899 張，第 4 名為亞泥 1251 張，第 5 名為正隆 1142 張，第 6 名為台表科 1118 張，第 7 名為光寶科 1021 張。

今日投信賣超第 1 名為友達，賣超 6464 張，第 2 名華新科，賣超 2099 張，第 3 名華通，賣超 1857 張，第 4 名台郡，賣超 1456 張，第 5 名智邦，賣超 1174 張，第 6 名國巨，賣超 1166 張，第 7 名奇力新，賣超 1046 張。

自營商今日買超第 1 名為中鴻 1236 張；賣超第 1 名為聯電 2933 張，第 2 名為旺宏 2758 張，第 3 名為鴻海 2198 張，第 4 名為晶電 2087 張，第 5 名為臺企銀 1968 張，第 6 名為友達 1810 張，第 7 名為華邦電 1746 張，第 8 名為燿華 1587 張，第 9 名為台積電 1350 張，第 10 名為宏碁，賣超 1178 張。

第一金投顧董事長陳奕光認為，台股在期貨角度看來仍偏多，不過美中貿易戰升溫，加上日本、印尼可能加入貿易戰，且不少散戶在高檔時套牢，觸動多殺多效應，造成台股今日走跌。