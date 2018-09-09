競國泰國廠大陸轉單效應發酵中 汽車板開始報價Q4貢獻營收

上市 PCB 廠競國 (6108-TW) 第 2 季營收季增 7.42%，產能利用率明顯提升，旗下泰國廠隨著接單及出貨量成長，隨著泰國廠取得歐系汽車電子廠認證，下半年營運將持續走強，該公司泰國廠除有來自大陸廠的轉單效應加持之外，並對於汽車板訂單已開始報價。

競國實業 PCB 本業已近損益兩平，期望泰國廠將在下半年單月損益兩平，明年全年則開始貢獻獲利，目前大陸訂單的轉單效益仍在持續發生之中。該公司將在 9 月 12 日的交易所法人說明會中，對此進一步提出說明其展望。

競國泰國廠去年取得歐系一線 (Tier 1) 汽車電子零組件廠 Continental 認證 (德國汽車供應鏈認證)，該廠汽車板產品送樣實際測試也獲得通過，目前正進行產品報價，預估最快今年第 4 季貢獻營收，公司期望，未來可持續擴張在此汽車電子市場業務領域。

競國主管指出，泰國廠具有成本及人工優勢，目前也有來自本身大陸廠的轉單效應在持續中，主要在競國集團公司接大陸廠的訂單，在於成本、交期的許可之下，配置在泰國廠生產，獲取最大的獲利效益。

台達電 (2308-TW) 日前宣布將以 700 億泰幣 (新台幣 646.82 億元) 收購泰國上市公司 DET (泰達) 流通在外 79.07% 股權，最高將持有 DET 達 100% 股權，使泰國在汽車電子生產的角色更受矚目，台灣大型汽車板業者看今年市場仍呈現溫和平穩向上走勢，競國也持續尋求包括 Bosch 等一線汽車電子大廠認證，衝刺泰國廠業績。

競國實業擁有台灣樹林廠、中國大陸昆山廠及泰國廠三地產能，目前生產 PCB 仍偏重 3C 電子產品應用，包括 TFT LCD 光電板、NB 應用等；競國泰國廠原即為投入汽車板而設立，目前該廠營收中，包括汽車風扇、音響等非安全性車用電子 PCB 已占約 21% 營收，月產能已擴增到每月 105 萬平方呎。

競國實業第 2 季在匯兌利益挹注之下，營收季增 7.42%，稅後純益為 2.15 億元，明顯優於第 1 季 1111 萬元，單季每股純益為 1.34 元，上半年稅後純益為 2.26 億元，年增率 15.86%。每股純益為 1.41 元，

競國 7 月營收為 7.86 億元，月增 2.47%，年增 4.2%，該公司初估 8 月營收仍將小幅優於 7 月的表現。