〈每日外資外匯觀點〉美元兌日圓112.14壓力沈重 、英鎊漲引發歐洲貨幣回補

週四美元指數持穩在 95 附近狹幅震盪；英鎊延續漲勢，在非美貨幣中，表現突出；新興市場貨幣以下跌居多；至於加幣，則在靜待 NAFTA 協商最新進展中表現相對弱勢。

美元兌日圓

ING 表示，美元反彈雖出現疲軟，但尚無明確跡象顯示大波段漲勢就此結束 。

大華銀行：美元兌日圓 112.14 壓力沈重

大華銀行則發出預警，美元雖仍有機會走高，但預期美元兌日圓在觸及高點 111.75 後，恐怕難以重返 111.80 之上，預期美元兌日圓短線可能進行橫盤整理並小幅走低，將在 111.10- 111.70 區間震盪。

儘管美元周四收盤表現相對強勁，但大華銀行認為目前並非漲勢的起點，未來 3 周內美元兌日圓將面對 112.14 沈重的上檔壓力，而在 110.75 將具強力支撐。

美元兌日圓日 K 線圖。(來源：新浪財經)

英鎊反彈引發歐洲貨幣回補

加拿大豐業銀行 (Scotiabank) 外匯策略師指出，近期英鎊兌美元走勢積極，儘管目前仍受限於 40 日均線下方，但只要守穩 1.28 關鍵支撐，就有望持續上漲挑戰 1.3。

英鎊兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

Gaitame.com 分析，英鎊走強此波漲勢的續航力還有待觀察，但已引發市場開始回補歐元及瑞郎等其他歐洲貨幣。

荷蘭合作銀行分析師 Viraj Patel 表示，近期英鎊對利多消息的反應強於利空消息，就算反彈不持久，但一旦下跌，就提供更好的買進機會。

澳洲聯邦銀行高級匯市策略師 Peter Kinsella 也認為，英鎊之前備受脫歐利空干擾，已出現利空鈍化的走勢，即使最後果真無協議脫歐，預期英鎊的跌勢也不致太嚴重。