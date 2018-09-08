騰訊(00700-HK)4年首回購 斥707萬回購股份

騰訊(00700-HK)年來高位累跌逾三成後，昨天入市回購股份，是近四年半來首次；此外，逾4.5億北水終於低位買貨，為近兩個多月最大規模入市。

騰訊極少在市場進行回購，對上一次要追溯至2014年4月7日，當時環球科網股大瀉，騰訊遂回購15.3萬股，涉資約7,673.7萬元。消息公布後翌日，股價一度彈逾3%。

騰訊今年股價由高位回落33.5%，雖然昨日回購股數只有約2萬股，但投資界相信，象徵意義大於一切，相信短綫對股價有利好作用。

今年來接連受負面消息連番困擾的騰訊，騰訊昨日回購股份，以每股310.8至311.6元，回購該公司2.27萬股，涉及資金約707.21萬元。

除回購外，騰訊獲北水重新青睞。經過上月大手拋售後，北水近來對騰訊之沽壓明顯減少，港股通昨日更錄近4.5億元騰訊淨買盤，為6月29日以來最多。

星展香港投資總監辦公室(北亞)高級投資策略師李振豪對《經濟日報》稱，參考過往經驗，在內地推出新政策前，北水常充當「春江鴨」偷步沽貨，而近日北水流出科技板塊的速度減慢，甚至偶然出現淨流入，或預示內地短期未必再有打擊科技行業的新政策推出。

他提醒，環球資金目前仍聚焦低估值傳統股份，且貿易戰陰霾未散下，具中國製造2025概念的科技行業易受打壓，故預期科技股短期表現偏弱，板塊估值向下重估趨勢或未完結。

負面因素連環夾擊下，不少券商對騰訊短期看法審慎。例如瑞信及摩根士丹利本周已下調其目標價，中金則料該股短期走勢仍波動。



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