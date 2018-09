馬雲要退休去做老師？阿里回應稱他天天在做老師

阿里巴巴董事局主席馬雲“退休門”因一篇報導再起風波。

紐約時報稱,Alibaba’s co-founder and executive chairman, Jack Ma, said he planned to step down from the Chinese e-commerce giant on Monday to pursue philanthropy in education.Mr. Ma will remain on Alibaba’s board of directors and continue to mentor the company’s management,即馬雲計劃於“周一”辭去阿裏巴巴董事局主席一職,以專註教育相關的慈善事業。馬雲將繼續留任在阿裏巴巴董事會,以指導管理層。

隨後,在該報道在下文中稱,“周一”是馬雲54歲生日,而馬雲是9月10日生人,即下周一。(Mr. Ma turns 54 on Monday, which is also a holiday in China known as Teacher’s Day.)

第一財經向阿里巴巴相關人士求證,對方回應稱,不管是在社會公益還是在阿里巴巴,馬雲天天都在做老師,也天天夢想著再去做老師,這對他而言是一個再正常不過的想法。

馬雲於2013年卸任阿里巴巴首席執行官。該公司現任首席執行官是張勇。不過,馬雲仍然活躍在阿里巴巴,並是該公司長期戰略的架構師。據證券文件顯示,馬雲擁有阿裏巴巴6.4%的股份。

馬雲曾多次談到,他不想在公司度過一生,說他有一天會退休,然後回去教學。

2014年,他創建了馬雲基金會,該基金會致力於改善中國農村地區的教育。在本周接受彭博電視采訪時,馬雲表示他正在考慮更多地關注慈善事業。

來源:第一財經



