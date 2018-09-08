明州警方檢方回應一財：劉強東案尚未結案，調查仍在進行

簡介：明州亨內平縣檢察官辦公室發言人拉紮斯基告訴第一財經記者，此前有傳聞說當地時間7日會結案等都是不實信息。

美國明尼蘇達州警方和檢方於當地時間7日表示，有關京東集團創始人兼首席執行官劉強東在明州涉嫌卷入的性侵案仍在調查中。

“這起案件在（當地時間）7日的新進展是，目前還沒有結案，仍在調查中。”明州阿波利斯市警方發言人艾爾德(John Elder)7日下午如此告訴第一財經記者。

明州警方向第一財經提供一份聲明，稱：“一旦調查完成，警方搜集的信息將被遞交給縣檢察官辦公室，這是標準程序。”

明州亨內平縣檢察官辦公室也確認了上述警方的聲明。

“我們尚未收到警方的調查報告，也就意味著目前這起案件仍在調查階段。” 明州亨內平縣檢察官辦公室發言人拉紮斯基（Chuck Laszewski）告訴第一財經記者，“所以此前有傳聞說本周五（當地時間7日）會結案等都是不實信息。”

此前劉強東在美國的辯護律師弗萊德伯格(Joe Friedberg)曾在接受媒體采訪時表示，相信此案將在當地時間本周五（7日）結案，並且“不會有任何指控”。弗萊德伯格此前在接受明州當地媒體StarTribune采訪時表示：“劉先生沒有任何不當行為，警方已經釋放他並且沒有對他進行任何限制，我敢用我的律師執照擔保他不會受到指控。”

拉紮斯基告訴第一財經記者，目前警方的調查進度仍在正常處理區間，因為類似案件的調查並沒有固定的期限和規定。



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