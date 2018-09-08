香港政府委任雷添良為證監會新任主席 自10月20日起生效

香港政府周五宣布，行政長官委任雷添良為證監會新任主席，任期三年，自今年10月20日起至2021年10月19日止，以接替任期即將屆滿的唐家成。

財政司司長陳茂波表示，“雷添良對香港及其他地區金融市場具備豐富的經驗，在金融服務界備受敬重。我們相信在他的領導下，證監會會繼續維持及促進本地證券及期貨市場公平、具透明度及有秩序的運作和發展。”

政府的新聞稿指，雷添良是一位註冊會計師，於金融服務界擁有數十年堅實而廣泛的專業經驗，對香港及內地的市場均非常了解。

對於即將卸任的唐家成，陳茂波說，“唐家成在過去六年對證監會事務積極投入及作出寶貴貢獻，在他出色的領導下，證監會在市場發展及市場規管有長足的發展。”

他指出，在市場發展方面，滬港通及深港通為一項突破。另外，容許尚未有收益的生物科技公司及擁有不同投票權架構的高增長公司上市的新制度已於今年4月開始實施。在市場規管方面，證監會采用“一個證監會”及前置式監管方式，以便更快速及有效地打擊市場失當行為。

路透香港9月7日

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