【大行報告】交銀國際：建議投資者避開對利率敏感的地產公司

香港房地產：華僑永亨銀行宣佈將港元儲蓄存款利率從0.01%上調至0.25%，9月5日生效，是過去10年來第一家提高儲蓄存款利率的本地銀行。此外，新盤之間的銷情持續分化。

中國房地產：過去一週，10城/30城的成交量環比上升了15.4%/9.3%，主要由於去化率反彈。根據克而瑞的初步數據，8月份前4/30家開發商的銷售額環比下降15.2%/1.6%。此外，部分開發商在過去一週再融資，這些融資年期雖然較短，但成本較高。

交銀國際於研報中指出，個股方面偏好新鴻基地產(00016-HK)和華潤置地(01109-HK)。香港房地產方面，註意到買家對新盤的反應持續分化。繼續偏好推盤更快，在加息前鎖定利潤的開發商，包括新鴻基地產(評級買入)。此外，該行建議投資者避開對利率敏感的公司，如收租股和房託基金。

中國房地產方面，鑒於銷售勢頭持續低迷，該行預計一些開發商達不到2018年銷售目標的風險增加。繼續偏好利潤率較高和財務穩健的開發商，其較能抵禦實體市場放緩和流動性持續收緊的影響，包括華潤置地(評級買入)。

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