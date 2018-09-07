港股午盤跌0.86% 27000點得而復失 重磅、博弈、內房股下跌

恒生指數今 (7) 日早盤低開 0.29%，一度走高並突破 27000 點，隨後指數下殺，跌幅擴大，跌逾 1%。截止午間收盤，恒生指數跌 0.86%，報 26744.13 點，27000 點大關得而復失。國企指數跌 0.55%，報 10520.74 點；紅籌指數跌 0.54%，報 4208.45 點。

重磅股下跌。友邦保險 (1299-HK) 跌 1.71%；騰訊 (0700-HK) 跌 1.02%；港交所 (0388-HK) 跌 1.29%。

人行與澳門金管局建立通報機制，博弈股繼續大跌。澳博控股 (0880-HK) 跌 5.01%；銀河娛樂 (0027-HK) 跌 4.26%，領跌藍籌；美高梅中國 (2282-HK) 跌 4.18%。

內房股下跌。富力地產 (2777-HK) 跌 2.44%；碧桂園 (2007-HK) 跌 1.65%；雅居樂集團 (3383-HK) 跌 1.95%。

中國鐵塔 (0788-HK) 大漲 6.54%，報港幣 1.14 元。富時中國 50 指數昨日公佈季度檢討，納入中國鐵塔及申洲國際 (2313-HK)，但剔除海通證券 (6837-HK) 及舜宇光學 (2382-HK))，9 月 21 日收市後生效。

分析指出，因上證指綜指當前跌破 2700 點，長線吸納價值顯現，傳社保基金近期正醞釀加大撈貨力度。若消息帶動 A 股加快築底，有助港股重拾短期升勢，惟重磅股表現低迷下，盤整待變格局料持續。

截至午盤，滬股通淨流出人民幣 2.45 億元，港股通 (滬) 淨流入為 8.29 億元；深股通淨流出 1.18 億元，港股通 (深) 淨流入 3.13 億元。

滬股通中資金流入最多的是陝西煤業，淨流入 1.13 億元，其次為恒瑞醫藥、復星醫藥、中國平安、貴州茅台。資金流出最多的是中國軟體，淨流出 1.24 億元。

深股通中資金流入最多的是華聞傳媒，淨流入 6329 萬元，其次為超圖軟體、傑瑞股份、歐菲科技、順鑫農業。資金流出最多的是中興通訊，淨流出 1.6 億元。