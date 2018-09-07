【大行報告】廣發談中國經濟“類滞脹”風險與投資策略

廣發證券研報指出，中國經濟存在著“類滞脹”的風險，併且很可能會持續比較長一段時間。類滞脹將對各資產類别的價格和大類資產配置產生重要影響，股債總體表現不佳，黃金、原油等表現較好。

如果中國類滞脹的長期性判斷成立，這意味著務必緻力於尋找一類結構性行業，既能戰勝長期盈利增長阻滞，又具備抵禦高通脹的屬性。對中國大陸投資者而言，能源、黃金、必需消費均是較好的選擇，持有房地產是類滞脹期間的次優策略，而與經濟週期高度相關的週期性行業則需要規避，尤其是中遊製造業。相比之下，大消費行業受益於結構性通脹，具備較好的防禦屬性;其中必需消費品優於可選消費。

廣發認為，中長期内，中美貿易形勢惡化不可避免，加快進口替代已刻不容緩。一方面，既能化解巨額關稅、技術製裁帶來的增長風險，另一方面也能一定程度上緩解進口領域通脹的壓力。從美國擬對中國加徵的2000億美元關稅商品分佈來看，醫療、精細化工、高端製造等產業均屬於涉稅領域，且對美國進口依存度高，這意味著該類行業進口替代的迫切性較高，未來進口替代的空間也更大。

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