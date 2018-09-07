短期記憶體需求減：美光 ASML 晶片商股價跌

摩根史丹利 Morgan Stanley (MS-US) 發布報告警告未來記憶體需求下滑，使週四 (6 日) 晶片類股下跌。iShares PHLX Semiconductor ETF 週四下跌 2.67%。內存晶片製造商美光 Micron (MU-US) 股價下跌 9.87%。

美光股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

摩根史丹利 (小摩) 分析師 Shawn Kim 週四給客戶的一份報告中提到，「內存市場近幾週惡化。對於 DRAM 內存晶片需求正在減弱，庫存和價格壓力正在增加，供應商正在努力轉移。在 NAND 閃存晶片方面，供應過多。第三季度出現盈利風險，我們對內存的謹慎看法正在陸續受到證實」。

由於晶片庫存水平上升，小摩上個月將其半導體行業評級從「大盤」下調至「謹慎 (劣於大盤)」。Kim 與半導體業務和採購的談話中發現，整體行業內環境近期越來越消極。

Kim 表示，「在過去兩週內，所有三大驅動力 (PC、移動、數據中心) 的需求實際上都在大幅惡化，並將推動第三季度的價格下降。由於需求下降，庫存實際上正在三星 (005930-KR) 和海力士 (000660-KR) 累積」。

半導體設備製造商 Applied Materials (AMAT-US) 下跌 5.25%、KLA-Tencor (KLAC-US) 下跌 9.72%。 威騰 Western Digital (WDC-US) 下跌 3.70%、艾司摩爾 ASML (ASML-US) 下跌 5.47%。

ASML 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

在紐約週四舉行的 2018 年花旗 Citi 全球技術會議上，KLA-Tencor 財務漲 Bren Higgins 在給出了行業的負面評價後，股價大跌。

他表示，由於原本預計 DRAM 市場不佳，但 12 月季度應會比想像的好一些。他認為雖然毛利會略微變弱，但在 6 週前已預測到了。

美光財務長 Dave Zinsner 表示，鑑於內存晶片行業的變化，資本設備支出需求變得更高。但據《theFly》報導，美光會把錢花在刀口上。

與此同時，Baird 分析師 Tristan Gerra 將美光的價格目標從 100 美元下調至 75 美元，但評級維持在「優於大盤」。