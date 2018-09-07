劉強東律師稱今日將結案且無指控 香櫞起訴馬斯克證券欺詐

· 香櫞起訴馬斯克證券欺詐

香櫞研究主編、特斯拉空頭 Andrew Left 提起集體訴訟，起訴特斯拉及其 CEO 馬斯克涉嫌證券欺詐，操縱股價來損害做空者的利益。特斯拉董事會及馬斯克本人正在加快僱傭重磅律師，暗示出美國證監會 SEC 的正式調查壓力強化。

· 劉強東美國律師：今日將結案，不會受到任何指控

劉強東美國律師表示，警方已經建議完結本案，相信本周五就會結案。並稱，劉強東不會受到任何指控，與此同時，當這個案子完結後，內案卷里所有的資料都會公開，不過仍需要一段時間才會完全公開。

· 菜鳥發布全球首個全品類「綠倉」

9 月 6 日，菜鳥網路宣布其打造的全球第一個全品類「綠倉」已經在寧波投產，通過循環箱、原箱發貨的模式，實現 0 膠帶、0 填充物，0 新增紙箱，促進降本增效，做到環保和商業化的雙贏。交給配送環節後，快遞員也是直接將循環箱送到消費者手中。當面簽收開箱取出商品後，快遞員會將循環箱帶回。

· 比亞迪印度市場最大電動巴士訂單開始批量交付

當地時間 5 日，比亞迪印度公司攜手其印度合作夥伴向泰倫加納邦政府交付了首批 5 台電動巴士，，比亞迪將於 12 月底前完成泰倫加納邦剩餘車輛的交付; 預計從 10 月初開始，班加羅爾、孟買兩地的訂單也將陸續交付。

· 谷歌將於 10 月 9 日舉行發布會

谷歌周四宣布定於 10 月 9 日舉行特別新聞發布會，主題為「谷歌製造」。市場普遍預計谷歌將推出新的硬體，包括 Pixel 3 和 Pixel 3 XL 智慧型手機。第三代 Pixel 陣容是谷歌在高端智慧型手機市場的最新嘗試，最早於 2016 年首次推出。與 iPhone 不同的是，即將推出的 Pixel 設備配置了用於生物識別安全的後置式指紋識別器。

· 特斯拉 (TSLA)Model 3 等三車型成美國 8 月最暢銷電動車

據 InsideEV's 的數據，特斯拉的 Model 3、ModelS 和 Model X 三車型分別名列美國 8 月最暢銷的電動汽車的第一位、第三位和第四位。InsideEV's 估計，8 月特斯拉 Model 3 全美銷量或交付量約 1.78 萬輛，創電動車 (EV) 或充電式車輛 (PEV) 單月最高銷售記錄。

· 券商為美團打新預留融資額度無人問津

香港券商為美團點評 IPO 預留的保證金額度一直無人問津，尚未獲得任何預定。美團點評自今日開始接受 IPO 認購。輝立證券、耀才證券等券商總計預留了大約 840 億港元的保證金額度。

投研觀點

· 趣頭條被指「資訊界的拼多多」

21 世紀經濟報導認為趣頭條與拼多多類似，依託於微信紅利並定位於三四線下沉市場受眾，通過社交裂變模式下，未來面臨的風險和挑戰仍然較多，比如關於平台內容低俗的批評，內容審核和版權問題仍然是公司無法繞過的一關。根據趣頭條第三方廣告平台的數據顯示，趣頭條用戶與今日頭條的重疊度只有 20%，但與拼多多的重疊度高達 60%。

基岩資本副總裁黃明麒也稱，趣頭條和拼多多的共同點主要在下沉三四線市場的定位、發展依託微信紅利、「病毒式」營銷手法上。

廣發證券一份研報指出，當前，行動網路加速向低線城市滲透已成事實，三四五線城市正成為新的增長熱土。主要是三四線城市的民眾剛開始「觸網」，與一二線城市用戶對內容的需求有著較大的不同。

· 美銀美林稱蘋果新 iPhone 的售價可能高於華爾街預期

美銀美林周四重申對蘋果公司的買入評級，認為在新品發布會前，蘋果的股票表現通常良好。且該公司新款 iPhone 的價格可能比華爾街目前的預期價格更高，這可能會給公司股價帶來更大的上行空間。他將蘋果的目標股價設定為 250 美元，意味著比周三的收盤價上漲 10%。

· 分析師將 Netflix 目標價從 360 美元上調至 440 美元

9 月 6 日加拿大皇家銀行表示，由於 Netflix 在流媒體影音市場的主導地位，投資者近期可以買入 Netflix。該公司將 Netflix 股票的目標價從 360 美元上調至 440 美元，較周三收盤價上漲 29%。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：