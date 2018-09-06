美團定價區間確定 騰訊王者榮耀將實行最嚴格實名策略

熱點新聞

• 美團點評確定定價區間和基石投資者

美團將會發行 4.8 億股，公開發售占 5%，招股價介於 60 至 72 元，每手 100 股入場費為 7272.55 元，若以 72 元上限價計算，預計公司上市後市值將達 3953.7 億元。招股日期由本周五開始至下周三（9 月 12 日）中午，9 月 20 日掛牌。五大基石投資者：包括騰訊、Oppenheimer、Lansdowne、Darsana 及誠通基金，5 家基石投資者會獲分配共約 15 億美元。

• 傳騰訊向印度運動遊戲平台 Dream11 投資 1 億美元

孟買夢幻體育公司 Dream11 Fantasy Pvt 的一位高管告知 VCCircle，公司已經在中國最大遊戲和社交媒體公司騰訊領投的一輪融資中籌集了 1 億美元（719 億盧比）。

TechCircle 曾報導騰訊控股有限公司打算通過押注其全球最大的搖錢樹業務——遊戲來提升其在印度的影響力，而六個月之後就傳來了騰訊領投 Dream11 的消息。報告稱，騰訊計劃在第一年最多投資 2 億美元（1300 億盧比），目標是在兩年時間裡擁有印度至少三分之一的遊戲用戶群。

• 《王者榮耀》下周起啟動最嚴格實名策略

騰訊遊戲宣布下周起對《王者榮耀》啟動最嚴格的實名策略，新用戶首次進入遊戲將接入公安權威數據平台進行校驗。該項校驗能夠精準判斷相關帳號的實名資訊是否為未成年人，進而決定是否將此帳號納入到健康系統的防沉迷體系中。



• 騰訊投資的每日優鮮完成新一輪融資

騰訊投資的每日優鮮完成新一輪 4.5 億美元融資。



• 星巴克「牽手」阿里後，瑞幸與騰訊達成戰略合作

瑞幸和騰訊將聯手探索大數據、人工智慧等技術在線下場景的應用轉化，以及與微信小程序的智能化營銷，打造集合線上支付引流、購買配送，線下自提、售後會員服務等功能的「智能零售」生態閉環。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：