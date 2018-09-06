中港債券通8月成交812億環比降三成 境外機構買入占比略降至68%

中國外匯交易中心及香港交易所(0388.HK)的合資企業--債券通有限公司發布數據顯示，8月債券通交易量812.2億元人民幣，較上月的1,154.52億元降近三成。當月境外機構買入量占比略降至68%，7月該占比值為69%。今年1-8月債券通累計成交額達6,187億元。

數據並顯示，8月最活躍的買方投資機構是商業銀行和資產管理公司，而最活躍的境內報價機構是大型商業銀行和外資銀行。交易最多的債券類型為政策性金融債、同業存單和國債等，債券待償期主要集中在一年以內、7-10年和1-3年。

截至2018年8月末，共有個425家境外主體通過債券通渠道進入銀行間債券市場，境外非法人產品賬戶數量占59%，境外銀行、證券公司和其他金融機構占41%。

8月債券通券款對付(DVP)結算全面實施；交易分倉上線，實現了大宗交易工作流程的自動化；進一步明確了稅收政策，對機構投資債券市場，暫免征企業所得稅和增值稅，期限暫定三年。所有這些進展使中國債券市場已經滿足納入彭博巴克萊全球綜合指數的所有條件，2019年4月將正式納入。

路透上海9月6日

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