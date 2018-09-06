中國國常會確定落實新個稅法配套措施 研究適當降低社保費率

中國總理李克強周四主持召開國務院常務會議，確定落實新修訂的個人所得稅法配套措施，為群眾減負；保持地方已實施的創投基金稅收支持政策穩定，由有關部門按照不溯及既往、確保總體稅負不增原則，抓緊完善進一步支持創投基金發展的稅收政策。

中國政府網微博並引述該會議強調，目前全國養老金累計結余較多，可以確保按時足額發放，在社保征收機構改革到位前，各地要一律保持現有征收政策不變；同時抓緊研究適當降低社保費率，確保總體不增加企業負擔。

會議指出，要在確保10月1日起如期將個稅基本減除費用標準由3,500元提高到5,000元並適用新稅率表的同時，抓緊明確子女教育、繼續教育、大病醫療、普通住房貸款利息、住房租金、贍養老人支出六項專項附加扣除的具體範圍和標準。

“使群眾應納稅收入在減除基本費用標準的基礎上，再享有教育、醫療、養老等多方面附加扣除，確保扣除後的應納稅收入起點明顯高於5,000元，進一步減輕群眾稅收負擔，增加居民實際收入、增強消費能力。”

會議並強調，專項附加扣除範圍和標準在向社會公開征求意見後於明年1月1日起實施，今後隨著經濟發展和生活水平提高，還將動態調整。

會議還明確，對個人在二級市場買賣新三板股票比照上市公司股票，對差價收入免征個稅；將國家級科技企業孵化器和大學科技園享受的免征房產稅、增值稅等優惠政策範圍擴大至省級和符合條件的眾創空間。

中國第七次修正個人所得稅法於上周五獲批，起征點從3,500元人民幣/月提高至5,000元/月，未來還將動態調整。通過擴大三檔低稅率級距，中等收入以下群體減稅獲益較多，修正案還新增包括子女教育、住房貸款利息或者住房租金和贍養老人支出等專項附加扣除。

中共中央辦公廳、國務院辦公廳7月下旬印發《國稅地稅征管體制改革方案》，明確從2019年1月1日起，將基本養老保險費、基本醫療保險費、失業保險費、工傷保險費、生育保險費等各項社會保險費交由稅務部門統一征收。

路透北京9月6日

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)