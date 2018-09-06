【IPO解碼】美團點評(03690-HK)：摩拜財務未來可有改善空間

美團點評(03690-HK)創始人、董事長兼首席執行官王興將公司業務模式概述成「一個平台支撐多個品類」的超級APP。在他看來，這個針對服務業的電子商務行業擁有十分光明的前景，未來不會輸給針對第二產業，也就是製造行業的電子商務。以此次招股價中位數66港元計，美團此次IPO募得款項淨額約311.23億元，如果招股順利，不出意外美團將於本月20日正式登陸港交所。

在去年全年，全國消費者在美團平台完成的交易筆數超過58億，交易金額達到人民幣3570億元(人民幣，下同)。公司收入從2015年的40.19億元增加至2017年的339.28億元，複合年增長率達190.55%。與公司收入規模擴大相對應的是銷售成本的不斷攀升，公司銷售成本從2015年的12.40億元增加至2017年的217.08億元。另外，於三年往績記錄期內，公司期內虧損由2015年的105.19億元縮減至2016年的57.95億元，於2017年虧損額又擴大至189.88億元。

公司首席財務官兼高級副總裁陳少輝稱，過去美團高速成長伴隨著的是財務的逐步改善，應分三個分部來看美團的財務表現。他表示，作為公司主體的餐飲外賣業務變現率持續改善，目前業務處於健康運營中，公司未做出額外投入，且消費者和商家的黏性亦在提升；而到店、酒店及旅遊業務板塊，是公司平台高頻流量的反映，該板塊業務毛利率達到近90%，擁有良好盈利能力，未來有強勁增長的潛力；至於公司目前未實現盈利，是因為在新業務及其他板塊方面，公司希望圍繞「吃」的產業進行上下游投入，為公司未來發展帶來新增長機會。陳少輝稱，公司目前在新業務板塊不斷驗證不同商業模式，並進行新業務投入節奏和投入構成的調整，未來公司將著重在餐飲業食材供應鏈解決方案等方面下功夫。

瑞銀董事總經理施斌認為，中國的商業競爭環境與國外頗有不同，以美國為例多會在商業模式上不斷創新尋求新的市場機會，而在中國，往往是一種新商業模式很容易被複製並進入激烈競爭狀態。

美團目前為國內最大的外賣平台，但也並非一家獨大，阿里巴巴旗下的餓了麼亦擁有很大市場佔有率和認可度。施斌認為，美團本身是一家擁有較高執行力的公司，同時又處於一個頗有前景的行業內，其自身亦擁有較高的客戶黏性。但他亦認為，阿里巴巴正考慮合併餓了麼和口碑，意味著他們也不會放棄這一市場，而美團或將面臨來自阿里的較大競爭。

週四新聞發佈會上，美團高級副總裁王莆中並未正面回應競爭，只稱過去幾年中國外賣行業飛速發展，吸引眾多玩家參與，而美團過去幾年從新的入場者變成行業領軍者，最重要在於公司始終將用戶體驗作為戰略核心。他又指，美團目前擁有全球最大的即時配送網絡，平均配送時間控制在30分鐘，其帶來的規模效應可對提升客戶體驗方面產生促進作用，未來還將繼續加強配送網絡建設。

今年4月，美團以27億美元的代價收購摩拜單車，而這個令美團有些進退維谷的共享單車平台自2015年成立以來一直處於虧損狀態，今日更傳出消息稱摩拜將撤出英國曼徹斯特市場，而這個市場是摩拜在亞洲市場以外的首次登陸地。美團在招股書中稱，預期截至2018年及2019年12月31日止年度仍會繼續錄得較大虧損。公司聯合創始人兼高級副總裁王慧文則稱，摩拜單車方面，因摩拜的商業模式是先造車再服務，目前報表上反映出的大部分都是折舊，相信未來通過經營提升，摩拜的財務還會有較大的改善空間。他又指，因摩拜的共享單車業務是大眾化的高頻剛需服務，與公司整個平台具有協同效應。至於未來摩拜的海外業務發展方向，他則指還需要再做評估。

美團在新業務板塊涉足除了共享單車，還有網約車服務，目前網約車市場的領頭企業滴滴陷入安全風波，而美團目前僅在兩個城市推行試點網約車服務。王慧文稱，公司在新業務板塊同時試點和評估多個項目，基於目前的市場情況，公司不會進一步拓展此項業務。

現階段，美團仍然將重心放在國內市場。王興稱，短期內不會有海外擴張的打算，因國內市場很大，對於公司業務發展來說仍有較大成長空間，公司在整個產業鏈條上還有進行信息化改造等方面的提升可能性。

文：鄒舒惠

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)