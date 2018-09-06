吉利汽車(00175-HK)首8月總銷量同比增長41%

吉利汽車(00175-HK)公佈，集團於2018年8月的總銷量(包含集團擁有50%權益的合營企業所銷售領克品牌汽車的銷量)為125,522部，較去年同期增長約30%，併較2018年7月增長約4%。當中，10,439部為新能源和電氣化汽車。

集團2018年8月的出口量按年增長約24%至2,548部。於2018年8月，集團於中國市場的總銷量為122,974部，較去年同期增長約30%。

2018年首8個月的總銷量為1,012,429部，較去年同期增長約41%，併達至集團2018年全年銷量目標1,580,000部的64%。

於2018年8月，集團「新帝豪」車型及「遠景」轎車的銷量分别為22,814部及11,632 部。集團運動型多用途車型「Geely Boyue」(吉利博越)的銷量為19,032部。集團跨界運動型多用途車型「Emgrand GS」(帝豪GS)的銷量為13,423部。集團A+級轎車車型「Emgrand GL」(帝豪GL)的銷量為12,672部。集團運動型多用途車型「Vision SUV」(遠景SUV)的銷量為10,045部。

在已銷售新能源和電氣化汽車中，於2018年8月，集團最暢銷車型為「Emgrand EV」(帝豪EV)､「Borui GE PHEV」(博瑞GE PHEV)及「Borui GE MHEV」(博瑞GE MHEV)，它們共佔新能源和電氣化汽車總銷量約87%。於2018年8月，集團「領克01」車型及「領克02」車型的銷量分别為9,303部及4,371部。

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