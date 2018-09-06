商務部：若美方採取任何新加征關稅措施 中方將不得不做出必要反制

中國商務部新聞發言人高峰周四表示，如果美方不顧反對，對華採取任何新的加征關稅措施，中方將不得不做出必要的反制措施，任何施壓對中國都是無理無效的。他並稱，中美副部級磋商後，雙方工作層仍在保持溝通。

他在商務部舉行的新聞發布會上稱，一段時間來美方嚴重違反世貿組織規則，導致貿易摩擦持續升級，損害全球價值鏈和產業鏈的安全，如果美方一意孤行，中方將視美方行動采取反制，同時會密切關註加征關稅帶來的影響，幫助在華的中外方企業克服困難。

高峰提到，中國從不刻意追求貿易順差，中國市場的潛力仍將進一步釋放，以更大力度的市場開放促進貿易的平衡發展。

“我們有信心有能力有辦法維護中國經濟平穩健康發展。”他稱。

美國總統特朗普周三表示，美國還沒有準備好同中國就貿易爭端達成協議，但他表示，將繼續磋商。

全球最大的兩個經濟體在針鋒相對的貿易戰中已經對各自500億美元的商品征收了關稅，特朗普正考慮再對中國2,000億美元商品徵收關稅。

路透北京9月6日

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