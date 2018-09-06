內需主導經濟 台股還沒反映

文．洪寶山 (理財周刊發行人)

股市是經濟的櫥窗，若從股市站穩萬點一年多來看，經濟櫥窗表現的確亮眼，但從上漲家數與下跌家數比例來看，卻始終沒有起色。

從業者的收攤可看出市場境況，墾丁大街繼去年元老級 PUB「金灘」無預警歇業後，超過二十年的業者「迪迪小吃」也驚傳九月底將吹熄燈號。雖是個案，新聞一出也讓人心驚膽跳。

因為對照蔡英文總統日前出席國際證券業協會 (ICSA) 時所說的，「台灣經濟目前處於過去二十年來的最好狀態」好像有所矛盾。蔡總統強調，「台灣目前的資本市場轉型已帶來了正面影響，除了失業率有持續下降的趨勢，薪資也是穩定成長中。」國發會在蔡總統上任即將滿兩年時也曾說，二○一八年將是台灣內需主導經濟的關鍵年，也是台灣經濟全面提升的關鍵時刻，預估今年內需成長三．二六％，是過去七年平均的一．九倍。

大家會質疑的是，如果今年是台灣內需主導經濟的關鍵年，為何代表經濟櫥窗的股市，無法反映五加二前瞻建設的未來榮景？相關產業依舊有氣無力？充滿矛盾的數字與實際感受，也許只是過渡時期尚未反映，因為政策是需要時間發酵的。

台灣各時期經濟成長率，從一九八一至二○一六年，平均為八．二％、六．七％、四．二％、二．四％，從數字來看是每下愈況，但經濟成長率卻不能這樣解讀。經濟成長率上了高峰期之後，高成長動能不再，當然會逐漸下滑，放諸各國都一樣。就如金融海嘯後的中國 GDP 一路狂飆後，要維持高成長率根本是不可能的事。

但說實在的，若政府要以 GDP 成長來當作拚經濟的唯一目標，也值得商榷，因為會導致重量不重質、貧富差距懸殊，以致可能達成拚經濟的目標，實質薪資卻無法成長，且房價高漲等問題，造成人民對政府不信任感增加，日後施政反而更加綁手綁腳。這就是蔡政府現在面臨的情況，所有的成長數字對老百姓來說都是「無感」。

希望台股的萬點，是真正健康的萬點，不是只造福資本家，拉大貧富差距，而是創造水漲船高、全民皆富的榮景。經濟好不好，不是政府喊喊話就算，要真正贏得民心是民眾都有感，蔡政府要調整失衡的經濟成長模式，還有很多事要做。

來源：《理財周刊》 941 期

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