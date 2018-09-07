倒店潮來襲，台灣歇業中？

文╱楊瑪利

近來台灣各縣市出現了一股名店與老店的倒店潮。許多陪伴台灣人成長與重要記憶的店，紛紛驚傳關門訊息，每每引來全民感嘆。

如開了 30 年的金石堂城中店、開了 20 年的六福皇宮與 Brown Sugar Live & Restaurant 黑糖餐廳、曾是本土蛋糕連鎖店第一品牌的白木屋、得獎無數的台中法式料理樂沐、揚名海外的文創旅店佳佳西市場旅店等，一一仔細盤點後才發現，關門的名店與老店，數量多到令人意外。

本期由副總主筆李建興，帶著多名記者跑遍各縣市，逐一訪問關門企業主的心聲才發現，景氣差只是倒店潮的表面原因之一、房租高更不是主因，台灣的各項法令限制、勞工制度等，才是愈來愈不容易創業當老闆的原因。而且名店與老店，應該是最能禁得起景氣波瀾的，若連他們都一一不保，那其他不知名的店面與公司，不是更倒一片？嚴重性不能小覷。本期用〈誰 Fire 了台灣老闆〉當做封面標題，要凸顯的是除了景氣差，經營大環境惡化才是最大隱憂。

景氣慘澹之下 仍有英雄造時勢

但，路永遠是人走出來的。環境惡劣，永遠有人能創造時勢。本期報導了兩個精采人物。

今年 7 月中研院院士會議公布了 21 位新科院士。一直以來生命科學組院士幾乎由醫學、生物科技、基因等領域囊括，今年竟出現一位本土農業專家，研究木瓜的中興大學植物病理學系講座教授。

7 月一個週日下午，我們來到葉錫東教授的研究室，從電梯口一直到他的辦公室，所經之處排滿祝賀花海。回顧 1977 年，時任行政院長的蔣經國發現，全台沒有木瓜可吃，因為得了輪點病毒，但當時台灣沒有相關專家。

於是蔣經國希望有人到國外學習植物保護，在公費留學項目增加這個項目。葉錫東本就是中興大學植物病理學士、碩士，一看到留學簡章就很自信地跟太太說：「我們要準備出國了！」果然考取。從那之後，他先研究木瓜病毒防治，並於 1993 年發表不會得病的基改木瓜，享譽國際。

美中不足的是，葉錫東於 1984 年回台任教後，30 年來政府各單位均把他的木瓜研究當成重要計畫，每年補助數百萬不等經費。但他的研究成果──基改木瓜已到第四代了，25 年來卻遲遲不能在台灣種植、上市，反倒品種被帶到大陸，20 年來在海南島種了好幾萬公頃，熱銷全大陸。為什麼會這樣？本期有精采分享。

本期第二個創造時勢者，特寫台泥董事長張安平。攤開張安平自 1978 年美國留學回台後，40 年來多次擔任他自己家族嘉新水泥與岳父辜振甫台泥集團的救火隊長。

2017 年 1 月原台泥董事長辜成允在晶華酒店樓梯跌倒過世，張安平再度接下重擔救火。儘管擔子真的太重了，集團 16 家公司，橫跨各個行業。然而近 600 天過去，他仍然交出亮麗的成績單，不但業績利潤雙雙成長，加強海外募資與國際化腳步，還導入了人文與環保永續精神。

今年 6 月底台泥股東會，全場來賓均看了一部全新企業影片，影片從 1968 年 12 月 24 日平安夜時，阿波羅 8 號繞行月球軌道時拍攝的地球畫面為開端，闡述人類的發展歷史，始終與水泥息息相關，但也強調，自然界是沒有廢棄物的，這是台泥的目標。

本期張安平接受《遠見》獨家專訪，揭露他的治理之道與心境。

來源：《遠見雜誌》 2018 年 9 月

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