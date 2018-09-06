前導式領導人 第8強：上銀科技董事長卓永財 每項賺錢產品，都投入超過十年的研發

上銀科技從 2016 年的第 25 強，躍升到 2018 年的第 8 強；今年前七月營收年增 52.7％，再創新高；上半年 EPS 為 9.92 元，已勝過去年。這些傲人的成績，來自董事長卓永財對創新研發不惜成本的重視與投入。

文■林珮萱

在大陸，現在拿到上銀的產品就等於現金，」上銀科技董事長卓永財的一句話，道盡上銀今日的市場地位。

最新公布的《哈佛商業評論》全球繁體中文版「2018 台灣執行長 50 強」名單，上屆排在第 25 名的卓永財，今年大舉躍進至第 8 名，穩居同類型產業（精密機械）的最高位。

上銀主要產品，包括線性滑軌、滾珠螺桿與工業機器人，應用產業包括工具機、機械製造、電子、醫療、半導體、光電與汽車等。其中，滾珠螺桿為全球龍頭，線性滑軌為全球第二大。

受惠於自動化與工業 4.0 需求增加，帶動上銀滾珠螺桿、線性滑軌及單軸機器人三大主力產品，業績漲勢不斷。

上銀 2017 年營收 211.66 億元，首度衝破兩百億元大關。高成長氣勢持續至今年，2018 年前七月營收 171 億元、年增 52.7％，再創歷史同期新高。根據上半年財報，稅後淨利達 27.8 億元，EPS 為 9.92 元，已賺贏去年 EPS（9.77 元）。

近年，上銀光是國內便斥資超過 30 億元，在中科、雲科、嘉義等地擴充新廠。大陸、日、韓、義、美、德等地也加碼擴建。

大學時期就讀會計系的卓永財，進入職場後先在交通銀行任職，一路升到主任祕書。1983 年，奉命前往輔導陷入財務危機的三星五金。他用四個月搞定 875 張退票，完成重整任務，讓這家台灣最大螺帽工廠免於倒閉，證明了他的卓越管理能力。

1985 年，卓永財 42 歲時創業，成立管理顧問公司，之後與人合夥，收購滾珠螺桿的何豐精密，一腳跨入精密工業。1989 年，創辦上銀科技。

他，來自金融業，卻跑到傳產業當老闆，一開始很多人不看好，「都在唱衰，」他回憶。

二十年研發無成，不改其志

這讓他極度重視創新，強調觀念不能有包袱。儘管年過七旬，他至今仍是勤奮的好學生，辦公室的桌子、書櫃、沙發上，隨處堆滿文件、報告和書籍等。最新的 AI、IOT、工業 4.0 等概念，都是他的研究範疇。

上銀重研發是出了名，積極與全球頂尖學術單位合作，不僅與台灣超過三十所合作，也和德國六所、美國兩所大學合作，讓上銀在歐美亞各地都有研究中心，投入前瞻技術開發。

每項上銀能賺錢的產品，都來自超過十年以上的投入。「對研發，上銀從來沒有在怕失敗的，」他語氣堅定的說。即使曾有花了二十年研究，最終卻沒有成果的案例，仍不動搖他落實創新研發的意志。

行動派，永遠站上第一線

卓永財更是十足行動派，關鍵時刻總會站上第一線。

多年前，上銀在義大利成立子公司，初期由德國分公司總經理兼任義大利總經理，業績卻一直不見起色，卓永財親自了解，發現原來是當地法律過於保護勞工、不得隨便解雇人，有時解雇員工還需要上法院說明。卓永財親自跳下去整頓，當員工試用期半年內不合適，依規定給資遣費解雇，需要上法院，卓永財都親自出馬，一點也不怕麻煩。

他強調，經營者不管年紀多大，永遠要在第一線，「不然怎麼知道市場訊息、怎麼做決策，」他笑說，要做到沒辦法做為止。

下階段，讓 MIT 揚威世界

為了工作，全球跑透透的他，在法國凱旋門旁的飯店住過好多次，卻一次從沒去看過凱旋門。大半人生幾乎都會為工作打拚，卓永財的下階段目標，不只要為上銀，還期許自己為 MIT（Made in Taiwan）努力，讓世界都認同台灣產業的優秀實力。

現階段全球對線性滑軌的需求大爆發，但卓永財看得更遠。目前各家都在擴充產能，他預估到 2020 年線性滑軌將會供過於求，他已然著手要找新出路。

8 月 20 日，上銀宣布將開始量產「諧波減速機」。這則看似單純的公告，卻意義重大。卓永財透露，諧波減速機是製造機器人的關鍵零組件，全球能量產且符合國際標準的國家，只有日本和德國，而因為上銀，台灣將成為全球第三個生產國。

憑什麼能突破別人眼中最困難的事？「這就是上銀啊，」卓永財驕傲地說。

來源：《哈佛商業評論》 2018 年 9 月

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