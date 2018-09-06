36氪傳明年赴港IPO 近3年營收CAGR達265% 它很有彭博架勢

有消息指出，36 氪擬於 2019 年赴香港 IPO。36 氪旗下目前有 3 大業務，赴港 IPO 的有可能是旗下的傳媒業務「品新傳媒」和資料業務「鯨准」；另外一塊眾創空間業務「氪空間」，則計畫後續赴美上市。

對此傳聞，36 氪董秘王鏡宇在接受《證券日報》記者求證時，表示「不予置評」。

不過，據消息來源透露，36 氪的成長速度的確驚人，過去 3 年，36 氪的營收複合增長率 (CAGR) 高達 265%，其中，品新傳媒 2017 年營收年增 3 倍，2018 年上半年，營收繼續保持年增 3 倍。已實現持續獲利。

公開信息顯示，從 2012 年到 2015 年，36 氪獲得 A 輪到 D 輪的融資，估值一路飆升。去年 12 月，36 氪旗下品新傳媒完成首次融資時，36 氪創始人、集團董事長劉成城就表示，下一步的目標將瞄準 IPO。

若 36 氪明年上半年 IPO 成行，其董事長劉成城將以不到 30 歲的年齡成為上市公司董事長，刷新科技新貴的成長紀錄。此前，聚美優品 (JMEI-US) 董事長陳歐，也在 31 歲時成為上市公司董事長。

資料顯示，截至 2017 年 12 月，36 氪已讓 30000 多家初創公司在全球上億受眾面前曝光，其中有 90% 的初創專案是首次曝光，在國內早期被投項目中，有 85% 被 36 氪傳媒報導覆蓋，通過報導，有 58% 獲機構投資，40% 獲得頂級機構投資。隨著 36 氪影響力的不斷擴大，找 36 氪來做報導和背書，成為創業者的共識。

36 氪傳媒業務的商業模式包括 3 部分：

1. 通過內容引流，實現流量變現，主要變現途徑是廣告。

2. 知識變現，主要收入是開氪以及行銷策劃收入。

3.IP 變現，主要收入來源是各類專題峰會，城市合夥人計畫等。其商業模式和其他媒體類的競品相比，收入構成更加立體，目前 36 氪的編輯記者團隊已達 200 多人。

伴隨著大量新聞報導的內容積累，36 氪就不再只將自己定位為科創媒體。從 2016 年開始，36 氪開始啟動「鯨准」業務，鯨准的核心能力是資料和金融，覆蓋一、二級市場研報，可實現一站式商業資料投研。

截至目前，「鯨准」APP 累計對接投資人 2 萬多位，日活躍用戶超 20%，累計上線逾 38 萬個優質項目，有效對接超 4 萬次，單項平均對接 10 位投資人。

鯨准的獲利模式則是資料變現，鯨准對接平台免費引流，鯨准資管系統 saas 化，使用者為投資機構，按單收費，費用從人民幣 5 萬元至 50 萬元不等；鯨准洞見系統按埠收費，每埠收費標準為人民幣 5 萬元。

從資料記錄到資料沉澱，再到資料投研和資料變現，36 氪的演變路徑相當清晰。而 36 氪通過新聞報導和資源對接所形成的新商業資料，堪稱獨門利器。

2017 年 12 月，36 氪旗下品新傳媒完成首輪人民幣 3 億元融資；今年 7 月，獨立分拆的氪空間宣佈完成人民幣 3 億美元 B 輪融資，投後估值 13 億美元。

今天的 36 氪已成長為一家集金融與資料於一身的科創綜合服務集團。業界認為，36 氪未來很有可能對標估值近 1000 億美元的 Bloomberg(彭博社)。Bloomberg 的核心業務包括金融資料終端、即時溝通 IM、商業新聞資訊、資產交易平臺等板塊業務，而 36 氪目前的商業資料生態及傳媒服務，與其相似程度很高。