銀企對接，助力小微、民營企業金融發展

根據中國人民銀行官網消息，9月4日，央行和全國工商聯聯合召開座談會。工農中建交等14家商業銀行主要負責人和29家民營企業及小微企業在座談會上做了面對面的溝通和交流。其中，人行副行長潘功勝在會議上對民營企業和小微企業金融服務政策進行解讀。

小微、民營企業融資難

小微、民營企業作為國民經濟運行的“輕騎兵”，其發展不僅影響國內工業總產值、政府稅收收入，還影響著城鎮的就業狀況。作為市場經濟的重要組成部分，小微、民營企業的生存狀況直接關係著國民經濟的健康發展。

但隨著經濟下行壓力不斷增大、金融去杠杆等政策的影響，小微企業在發展融資過程中面臨著貸款規模受限、審批手續繁瑣效率低下、抵押擔保等各種困難。而規模較大的民營企業則在信用債發行、股權質押、大企業應付款回收、PPP專案融資等方面困難重重。

其實，造成小微、民營企業融資困難原因是多方面的。第一，從企業自身來看，本身產業結構不合理、產權不明晰、單一的資本結構、盲目追求企業擴張是的無法識別有效的企業融資需求，造成小微企業相對較高的貸款不良率；第二，從政策上來看，目前我國法律法規建設跟不上企業的發展腳步，在市場環境的建設上缺少配套的政策措施；第三，從金融機構上看，缺乏能夠為企業提供多種融資管道的金融機構服務體系。

銀企對接，助力融資

本次由央行主導的座談會體現了政府對民營企業和小微企業金融服務工作的重視。通過採取銀企面對面交流的方式，來搭建銀企對接橋樑，形成長效溝通機制，解決小微企業和民營企業融資難與融資貴的問題。

而財華社認為，小微企業由於平均壽命比較短，獲得首次貸款時間長，同時由於資訊不對稱，小微企業財務報表的缺失導致銀行不敢貸款。因此，若要解決民營和小微企業融資問題，除了由財政部牽頭建立國家融資擔保基金來建立和完善民營企業和小微企業融資的風險分擔方式，以及給予貸款利率補貼外，民營企業和小微企業也要在規範合法的經營基礎上,建立規範的財務管理財務報告制度，明晰企業產權結構，杜絕盲目擴大發展，減少企業的貸款不良率。

文：劉玲玲

港股解碼，香港財華社原創王牌專欄，金融名家齊聚。看完記得訂閱、評論、點贊哦。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)