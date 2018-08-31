騰訊投資的貓眼微影啟動赴港IPO 估值約200億 最快年底上市

來自「獨角獸早知道」的獨家訊息，貓眼微影將在今 (31) 日赴港交所 (0388-HK) 遞件申請上市，下週一 (9 月 3 日) 掛網，正式啟動上市流程。貓眼微影曾獲得騰訊 (0700-HK) 人民幣 10 億元融資，該公司最新估值約人民幣 200 億元，最快將於今年年底正式上市。

在貓眼和微影時代合併完成後，光線、微影、騰訊、美團點評成為新公司主要直接股東。美團發言人已證實貓眼微影正在計畫尋求上市，但未詳細闡述。

貓眼與微影於 2017 年合併，雙方經過多輪較量和討價還價，最終對外宣佈，新公司「貓眼微影」將以貓眼為主體整合雙方相關業務。經過雙方整合，貓眼微影目前在線上票務行業佔據了絕對龍頭地位。

2017 年，線上票務行業基本形成貓眼、淘票票、微影「三足鼎立」的局面，百度糯米由於市占率不斷萎縮並且停止投入，實質上已經退出競爭。

淘票票在阿里影業 (1060-HK) 的全力支持下進攻線上票務，「背靠大樹好乘涼」的優勢越發明顯，易觀諮詢發佈的《2017 年暑期檔電影市場觀察》顯示，淘票票市佔率達到 30.94%，貓眼和微影分別是 29.72% 和 21.84%。

貓眼和微影意識到，如果兩家公司再不合併，淘票票的領先優勢將會越來越大。在騰訊的推動下，貓眼和微影終於抱團對抗攻勢猛烈的淘票票，雙方最終宣佈達成戰略合作，組建新公司貓眼微影。

雙方成立新公司，貓眼注入全部業務，微影時代則將票務體系等系統作價人民幣 70 億元也注入新公司。合併完成後，微影時代將擁有貓眼 27.59% 股權，而光線傳媒 (300251-CN) 持有貓眼的比例由 30.11% 變更為 19.83%。

2017 年 11 月，貓眼與微影相關業務已整合完成，且還獲得騰訊人民幣 10 億元注資，新估值已超過人民幣 200 億元，後者還為新貓眼敞開了微信、QQ 等流量入口資源。

到了去年第 3 季度，中國電影 (600977-CN) 線上票務市場競爭格局中，貓眼微影、淘票票分別以 52.5%、34.44% 位列中國電影線上票務市場前 2 名。