大馬廢料供應商興合控股赴港IPO 逾8成收益來自金獅集團

馬來西亞黑色廢金屬貿易公司興合控股向港交所遞件申請主板上市，獨家保薦人為申萬宏源融資 (香港) 有限公司。

興合控股是馬來西亞領先的黑色廢金屬貿易公司。根據 Frost & Sullivan 資料，興合控股於 2017 年在與國內煉鋼廠的貿易量方面名列首位，市佔率約達 20.8%。多年來，興合控股已在馬來西亞建立全國性廢料場供應商基礎，興合控股向其採購可回收再用的黑色廢金屬，再售予煉鋼廠。

客戶方面，儘管興合控股的最大客戶 Lion Companies(金獅集團) 占興合控股往績記錄期收益逾 80%，但董事認為興合控股的業務屬可持續及集團與 Lion Companies 在業務關係方面相互依賴。

興合控股亦經營 3 個總占地面積約 3.5 萬平方公尺、配備機器主要用於加工黑色金屬的廢料場，其地點戰略性位於能保證黑色廢金屬供應的地區，鄰近興合控股在 Melaka、Selangor、Johor 的煉鋼廠客戶。

2015、2016、2017 財年及 2018 年 3 個月期間，興合控股份別出售約 46.50 萬噸、37.60 萬噸、51.91 萬噸及 13.90 萬噸黑色廢金屬，分別占收益的 89.3%、83.3%、82.9% 及 84.2%。

除黑色廢金屬貿易外，興合控股亦進行舊電池及廢紙買賣，惟規模較小，於 2015、2016、2017 及 2018 年 3 個月期間合共分別占總收益的 10.4%、15.3%、12.7% 及 15.2%。

興合控股亦於 Melaka 經營一個以廢紙為主、總占地面積約 1436 平方公尺的廢料場。

2015 年、2016 年及 2017 年及截至 2018 年 3 月 31 日止 3 個月，興合控股收益分別為 4.30 億馬幣、3.79 億馬幣、7.29 億馬幣及 2.22 億馬幣；毛利為 3564.3 萬馬幣、3171 萬馬幣、5379.1 萬馬幣及 1569.9 萬馬幣；純利分別為 1367.2 萬馬幣、1205.1 萬馬幣、2311.1 萬馬幣及 672.4 萬馬幣。

財務比率方面，截至 2015 年、2016 年及 2017 年及截至 2018 年 3 月 31 日止 3 個月，公司毛利率為 8.3%、8.4%、7.3% 及 7.1%；純利率 3.2%、3.2%、3.1% 及 3.0%；資本負債比率分別為 0.4 倍、0.3 倍、0.2 倍及 0.1 倍。

上市集資所得將用於更換興合控股的卡車車隊；提升興合控股的加工能力；設立興合控股的企業資源規劃系統；在馬來西亞半島東海岸設立一個新廢料場；擴充興合控股位於 Selangor 的廢料場；興合控股黑色廢金屬貿易業務的營運資金；及一般營運資金或其他一般企業用途 (不包括購買廢料) 等。