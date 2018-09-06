比亞迪與360簽合作協議 整合車聯網、物聯網資源

比亞迪 (1211-HK) 昨 (5) 日舉行全球首屆智能汽車開發者大會，董事長兼總裁王傳福與 360(601360-CN)) 創辦人、董事長兼首席執行官周鴻禕簽約合作，範圍包括車聯網、汽車信息安全解決方案、移動互聯、物聯網、大數據及 AI、內容等領域，並整合相關資源。

雙方計劃將多種科技與汽車結合，例如在「AI + 車」合作上，將會圍繞智能出行等 AI 領域建立合作機制，提供語音交互、遠程控制、車況服務、位置服務、數據服務等。

這次已不是比亞迪與 360 首次合作，比亞迪早前公布的 Di-link 平台，就是使用 360 的安全防護系統。

大會吸引了百度、360、微軟，及華為等數 10 合作夥伴及近千名海內外開發者參加。比亞迪正式發佈 D++ 開放生態，結合此前發佈的 DiLink 智能網聯合系統，意味著比亞迪超級智能出行生態體系已經構架完成。

王傳福表示，一般每台車有 300 多個傳感器，而手機僅有 10 幾個傳感器就吸引了全球上千萬開發者參與其中，現已產生了 300 多萬個應用 App，對人們的生活產生如此巨大的影響，若汽車上 300 個傳器同時開放，將形成量級生態。

王傳福介紹，在這個平台上，百度、地平線等可以做它的自動駕駛，360 可以探索它全新的車機安全系統，網約車公司可以創新運營模式、實現車隊化管理。「未來，代步只是智能汽車的 1%，其餘 99% 是大家正在想像的」，取而代之的是一個擁有無限可能的「超級汽車生態」。

他笑稱，未來的智能汽車可以實現「車懂人」，不再是「人懂車」，在汽車這個具備超級計算能力的移動空間中，人們可以辦公，生活，娛樂，喝咖啡，人們生活方式將發生巨大變化。

據比亞迪汽車智慧生態研究院院長舒酉星介紹，D++ 開放生態基於全球最新汽車智能化體系結構和安全策略，為開發者提供開放的接口、車輛數據和控制權限。將成為 3.0 時代真正開源的車載智能開發平台，重新定義了車聯網的發展模式。