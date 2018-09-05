奇力新8月營收20.22億元續創高 毛利率逐月看增

奇力新 (2456-TW) 公告 8 月份之集團合併營收 20.22 億元，連 5 個月創新高，月增 3.02%。年增 75.51%；累計 1-8 月集團合併營收為 113.68 億元，亦為同期新高，年增 40.62%；法人預估，第三季奇力新營收將來到全年高峰，且毛利率在旺詮電阻價格調漲帶動下，逐月成長，單季毛利率可望超越 4 成。

若以個別公司來看，奇力新、美磊及旺詮三家公司也同創歷史單月新高紀錄。其中奇力新受惠出貨及接單動能仍穩定強勁，整體營收創歷史新高，單月營收 6.55 億元，月增 2.71%，年增 15.62%。

美磊營收為 3.14 億元，較上月持平、年增 18.51%，主要是高階顯卡、數據中心伺服器、高階固態硬碟產品出貨動能持續，出貨暢旺。

旺詮營收為 8.78 億元，再度刷新歷史新高紀錄，月增 7.58%，大幅年增近 1.2 倍，其中厚膜電阻需求仍持續暢旺，金屬板營收亦持續創新高。

飛磁營收為 1.74 億元，月減 10.37%，年減 5.29%，飛磁營收下降，主要是受到大陸客戶出貨佔比提高所致，屬於客戶組合變動之常態，公司指出，第四季去瓶頸完成增加產量後，營收動能可望回溫。

展望未來，公司指出，奇力新電感進入傳統旺季，積層類產品，大小尺寸 Molding 類產品及小尺寸 RF 電感接單依然暢旺；美磊因為客戶的新案陸續量產，包括新一代的顯卡、高階伺服器、高階固態硬碟產品陸續發酵，電感下半年營收動能可期。

旺詮目前電阻巿場需求仍大於供給，營收可望持續推升；飛磁在工業電源、歐美太陽能逆變器、高階伺服器電源、歐洲 / 中國及特斯拉電動車 / 插電式混合電動車等出貨，將有明顯放量。