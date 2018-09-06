盤前財經大事搶先讀2018年9月6日

今日操盤前瞻

美國 7 月耐久財訂單、8 月 ADP 就業報告

上週 EIA 原油庫存增減

法說會：台積電、中鋼、仁寶、宏碁、廣達、南亞科、友達、美律、晶電、穩懋、台灣大、遠傳、台郡、力成、環球晶、精測、群聯、南茂、世紀鋼、中鼎

除權息：新巨、遠東銀、利奇、瑞昱、聚積、杰力、大樹、盛弘

台積電 7 奈米獨霸 電子股漲聲響起 布局首選 6 族群

市場在 8 月下旬迎來好消息，包括在全球央行年會中，美國聯準會主席 Powell 重申鴿派談話，以及北美達成貿易協定，支撐美國股市再創歷史新高，加上台積電在 7 奈米製程可望獨霸市場，吸引外資大舉進場回補，可望帶動台灣股市電子股的表現，加上蘋果新機概念，投資首選半導體等６大族群。閱讀全文...

台股逐筆交易新制 證交所擬分級補助券商

台股 2020 年 3 月將實施逐筆交易制度，證交所總經理簡立忠昨 (5) 日表示，由於券商大小不一，擁有資源不同，預計針對券商分級提供補助，升級相關設備，實際金額待確認後對外公布，預計在 2019 年 3 月底擬真平台上線前提供券商補助。閱讀全文...

川普氣炸 進口創新高 美國 7 月貿易赤字大增近 10%

由於進口創新高，美國 7 月貿易赤字大增近 10%，並創五個月高點。美國今年貿易赤字更可能創新十年高點。美國商務部週三公布，美國 7 月貿易赤字上升至 501 億美元，6 月赤字為 457 億美元。閱讀全文...

美元轉弱及貿易緊張 推升黃金收高 2.20 美元

黃金期貨週三收盤站上每盎司 1200 美元，貿易談判擔憂及美元疲弱，推升了黃金上漲。12 月黃金上漲 2.20 美元，或 0.2%，收於每盎司 1201.30 美元。中國將於本週對美國商品提高關稅。新興市場經濟體的展望，亦引發了華爾街的擔憂。閱讀全文...

傳高盛放棄加密貨幣交易平台計畫 比特幣跌近 5%

據傳高盛 (Goldman Sachs) 放棄建立加密貨幣交易平台的計畫，消息一出，昨 (5) 日加密貨幣價格應聲重挫，比特幣下跌近 5%。根據 CNBC 報導，高盛指出，當前加密貨幣交易的程序，多數都不在銀行可控制的範圍內。閱讀全文...





