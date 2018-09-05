公司越大 壓榨員工越厲害？

公司越大越強勢！這已是不爭的事實。

巨頭如美國的亞馬遜、蘋果和谷歌，英國的滙豐和樂購，德國的西門子，都曾曝出對員工有超強壓榨的現象。

麻省理工學院經濟學教授 John Van Reenan 此前對 Axios 表示，中等規模公司較少出現這樣負面影響，這一切幾乎都來自那些最頂級的超級大公司。

而無一例外，這些明星公司都從「贏家通吃」的行業成長起來，例如零售和科技行業等。

「大腕公司」的用工醜聞

就在昨日收盤後，亞馬遜自蘋果之後成為第二家市值破兆美元的公司，成功進入「兆市值俱樂部」，大佬貝索斯更是喜提「世界新首富」的榮冠。只不過，他仍舊堅持奉行「能省就剩」的原則，甚至不給亞馬孫倉庫裝空調，熱得中暑的倉庫員不在少數。

去年《紐約時報》就曾報導亞馬孫的工程師們在企業內部受到了不公正的待遇，幾乎每個人都會被領導指着鼻子罵，而當場被羞辱哭的更是不在少數，每個人工作到幾乎沒有私生活，經常會在凌晨兩三點收到郵件。

不僅如此，其內鬥還異常激烈。部門之間互相撕逼已是小事，小領導和基層員工之間劍拔弩張更是常態。

用貝索斯的原話來說：「如果你不能全身心投入工作，那麼你就不適合在這兒干。」

蘋果聯合創始人史蒂夫 · 喬布斯對待員工的嚴厲程度更是「遠近聞名」。他經常告訴員工，如果誰工作幹得不好，大家就應該「憎恨他」。

由此延伸，其他巨鱷公司下的員工生存處境更是不容樂觀。

憂傷：驟降的勞動力市佔率

在去年 IMF 發布一份報告中就顯示，在金融危機爆發前，勞動力在經濟利益中所占市佔率已經達到了半個世紀以來的低點，而這一嚴峻的現象在此後一直都沒有得到有效恢復。

領導 IMF 研究團隊的 Mitali Das 在接受 Axios 採訪時則進一步表示，全球化對發達經濟體在勞動力待遇方面沒有任何作用。隨著科技進步以及不同職業所面臨的環境發生的巨大變化，發達經濟體總體勞動力市佔率下降了一半，而這對中等技術工人的負面影響更大。

新興市場的表現卻大有不同。尤其是全球價值鏈的擴張提高了生產中的總體資本密集度，這給新興市場國家帶來了一大波人口紅利。

人工智慧的發展則進一步加劇了勞動力成本被不斷降低的緊張局面，而隨著機械自動化在近幾年的迅猛發展，原本「屬於」工人的收入也在潛移默化地直接轉移到僱主手中。

這就是為什麼儘管美國作為幾十年來最緊張的就業市場之一而工人工資依然停滯不前的原因。

最重要的是，這種尷尬的處境會持續多久，無人知曉。

而藍領們的傷痛更可追溯到上世紀 80 年代。

根據麻省理工學院的開拓性勞動經濟學家 David Autor 表示，當時這些工人已經開始受到工作、工資和福利的削減。更糟糕的是，在進入 21 世紀之後，世界經濟已經開始發生巨大轉型，大公司在全球化浪抽中拚命擴張，在人工成本和工時上都對應做了大幅調整。

在他自己關於勞動力市場報告的一個短片中更是提到，高薪而富有創意的工作種類越來越多，但是低技能的工作仍然是勞動力市場中增長最快的一類，其中涵蓋了個人服務、食品服務、清潔、安全、家庭健康等等。而這些低技能的工種更容易受到僱主的重壓和虐待。

然而 Autor 同樣指出，即便工作再多，能找到自己滿意的工作卻愈發困難，在千變萬化的環境中，人們應該關注的是人工在日益自動化的世界中的比較優勢。

觸目驚心的自殺率

英國國家統計局 (Office for National Statistics) 曾在去年公布了一項死亡數據，篩選出男性和女性自殺率最高和最低的職業。這一調查數據也可以最直觀的反映出該職業的壓力和從業人員的精神狀態。

數據顯示, 男性自殺率最高的職業為低技能建築類工作、低技能工廠加工類工作、建築裝修行業、低技能農業類工作、理髮師。不難看出，單一重複的低技術含量工作令男性們不能忍。

而女性呢？

自殺率最高的前五名分別為工廠或機器操作類工作、動物養殖管理類工作、藝術 / 文學 / 媒體工作、低技能工廠類工作、醫護人員。

其中從事醫護工作的女性自殺風險則是一般人的 2 倍！而患有抑鬱症的人更是不在少數。

英國公共衛生首席執行官 Duncan Selbie 在一份聲明中更是表示，要敦促所有大小公共或私營部門的僱主將心理健康視為身體健康的一部分。早期的行動可以阻止任何員工陷入絕望的階段，與經理或同事交談可以幫助人們獲得所需的支持，從而挽救生命。

在員工面對社會如此大的壓力下，無論是什麼規模和等級的企業，都應該關注員工的心理健康，送去更多人文關懷。