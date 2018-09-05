美團收購摩拜或遭受巨虧 劉強東回國現身京東仍大跌

熱點新聞

· 趣頭條預計在美發行 1600 萬份 ADS

趣頭條預計在美國 IPO 發行 1600 萬份 ADS，發行價 7.00-9.00 美元 / ADS。該公司表示，其在美發行的 1600 萬 ADS 大約等於 400 萬該公司 A 類普通股。京東一家附屬公司暗示，有意在趣頭條 IPO 中認購最多 4000 萬美元的 ADS。招股書顯示，趣頭條專注三四線城市用戶人群，2016 年成立以來發展迅速，截至 2018 年 7 月，月活近 5000 萬，行業第三。此次趣頭條計劃最高募資 3 億美元，承銷商包括花旗集團，德意志銀行，招商證券 (香港) 和瑞銀。

· 劉強東回國現身 京東美股仍跌 6% 創逾一年半新低

周二盤初在美上市京東美國存托憑證 (ADR) 的跌幅曾超過 7%，後跌幅有所收窄，收跌約 6%，收於 30 美元下方，收創將近一年半以來新低。全天候科技此前文章提到，北京時間 9 月 4 日，劉強東從美國回國後現身京東總部，出席了京東與如意集團的戰略簽約活動。

· 美團「爆雷」：收購摩拜和開展新業務虧 20 億

美團昨日更新招股書，增加了截止 2018 年 4 月 30 日的最新數據，披露了摩拜收購的細節。在排除優先股的特殊會計處理後，美團經調整虧損凈額 20 億元，主要由收購摩拜和開展新業務導致。從美團公布的 4 月份摩拜收入及成本結構看，摩拜獲得的 1.47 億元騎行收入只夠彌補 1.58 億元營運開支，3.96 億元固定資產折舊則無法獲得任何補償。長期來看，美團應承擔客戶押金高達 80 億的負債，而美團支付的總代價高達 155 億元，兩項相加，美團很有可能在摩拜的交易後實質性虧損 200 億元以上。

· 滴滴表示年底前自建客服團隊將增加至 8000 人

滴滴表示全平台 8 月份日均客服諮詢及投訴進線 212 萬通，其中智能處理 151 萬通，目前 1.5 萬名客服 (5000 名自建及 1 萬名外包) 仍然無法保質保量承接其餘 61 萬通進線。滴滴宣布將持續投入最優資源到客服體系，年底前自建客服團隊將增加至 8000 人。

· 抖音正式開放星圖平台，達人接廣告要給平台分成

近日抖音星圖平台於正式開放使用。星圖是抖音官方的推廣任務接單平台。過去，品牌方找達人拍廣告，達人只需要在抖音官方給出的報備鏈接處報備即可，抖音並不從中抽成。而現在，官方的接單平台上線，意味著抖音未來將會從達人的原生廣告中收取一定的附加費用。

投研觀點

· 國泰君安預計舜宇利潤率反彈，給予「買入」評級

國泰君安認為，舜宇光學 2018 年上半年業績不及預期，主要是由於內部流程的調整、新基地較低的利用率以及大幅波動的人民幣匯率。由於 6 月份人民幣的快速貶值，公司還獲得了約 2 億人民幣的凈匯兌損失。毛利率的下降以及匯兌損失導致公司凈利率下降了 1.7 個百分點至 9.9%。預計 2018 年下半年公司毛利率會有所回升。由於公司內部流程調整的進一步推進、雙攝和三攝需求預計的增加以及車載模組的量產，預計公司下半年毛利率會有所回升。維持公司的投資評級為「買入」，目標價為 127.00 港元。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：