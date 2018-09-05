京東或面臨集體訴訟 高盛看好小米智慧型手機業務

熱點新聞

• 再跌 6%！京東股價連續兩日重挫 市值蒸發 50 億美元

周三，美股盤前，京東跌幅一度擴大至 6.22%。

周二，京東收跌約 6%，收於 30 美元下方，收創將近一年半以來新低。按目前的 27.83 美元的交易價來看，京東市值較上周五 31.3 美元的收盤價縮水超 50 億美元。

劉強東案無疑給原本走勢疲弱的京東股價雪上加霜。截至本周二收盤，今年以來，京東股價已累跌約 30%。

• 質疑信披失實！美國三家律所發起調查 京東或面臨集體訴訟

Rosen、Schall 和 Pomerantz 三家美國律師事務所分別在官網宣布，將調查京東是否涉嫌失實披露劉強東案情，進而使京東的投資者蒙受損失。三家律所還邀請投資受損的股民參與調查和可能的集體訴訟。其中 Schall 律所表示，損失超過 10 萬美元的投資者可參與調查和集體訴訟。

• 滴滴 CEO：確實喪失了足夠的敬畏之心、安全紅線和底線意識

周三，在接受聯合調查組調查時，程維稱，平台將新投入 1.4 億專項資金加強安全客服團隊的建設，摒棄客服外包模式，在今年年底前將自建客服中心擴展至 8000 席。

• 大反轉！ofo 被曝將完成數億美元融資 螞蟻金服和滴滴聯合投資

多家媒體今日從知情人士處獲悉，ofo 即將完成數億美元的 E2-2 輪融資，此輪融資由螞蟻金服領投，滴滴跟投。此時距離 ofo 獲得上一輪融資過去約 5 個月，之後 ofo 就被「資金危機」、「賣身」等消息纏身。

• 特斯拉風波再起：員工控訴「血汗工廠」 股價創三個月新低

42 名特斯拉現任和前任員工接受了 Business Insider 的採訪，揭露了這家知名電動車汽車背後不為人知的日常生活：員工的勞逸平衡程度「難以預測」——忙得只能在地板上如廁，但仍對馬斯克有近乎邪教的狂熱崇拜；馬斯克本人則是「想在什麼時候幹什麼就幹什麼」，甚至曾在沒有佩戴安全設備的情況下與約會對象在工廠里閒逛，並在會議室里舉行浪漫晚宴。

投研觀點

• 高盛：看好小米智慧型手機業務 提升目標價至 23 港元

高盛報告指，看好小米智慧型手機收入強勁，將其 2018 至 2020 財年各年收入預測提升 3%、4% 及 5%，但考慮到匯率因素影響，削其毛利率預測，目標價由 22 元升至 23 港元，維持「買入」評級。

小米集團次季表現好過預期，另外宣布在印度推出 POCO 智慧型手機品牌主打高端市場，未來公司在海外將同時營運 Mi 及 POCO 品牌，並採取類似華為及 Oppo 的雙品牌策略。次季公司收入按年增 68% 至 452 億元，高於該行及市場預期，而按非國際財務報告準則 (Non-IFRS) 計算的經調整凈利則為 21 億元，較該行估算高出 4%。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：