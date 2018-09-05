8月物價指數年增率下滑 仍持續面臨上漲壓力

主計總處今 (5) 日公布 8 月消費者物價指數 (CPI) 年增率 1.53%，較上月年增率 1.75% 回落 0.22 個百分點，儘管物價回跌，不過菸價大漲和油價持續處在高檔，對物價造成一定的上漲壓力；前 8 月平均年增率 1.64%，仍在台灣央行防守的 2% 通膨上限之下。

圖：主計總處提供。

從 7 大類來看，雜項類年漲 5.80% 最多，主要因菸稅調漲，香菸價格大漲 32.32% 所致。

圖：主計總處提供。

而交通及通訊類年漲 3.82%，則是因國際原油價格續居高檔，油料費漲 19.47%，也導致機票漲 10.89%，不過行動電話和行動通訊費分別跌 10.47%、5.56%，抵銷部分漲幅。

至於日前造成物價較大壓力的食物類，本月僅漲 0.74%，主計總處說明，儘管蛋類、乳類及水果分別漲 16.37%、3.70% 及 2.70%，不過在蔬菜下跌 11.63% 之下抵銷部分漲幅。

按商品性質別觀察，商品類漲 2.13%，其中非耐久性消費品 (含食物、能源及香菸等) 漲 3.56%，半耐久性消費品亦漲 1.63%，耐久性消費品則跌 1.50%；服務類漲 1.19%，其中外食費上漲 2.29%，隨著外食成為多數民眾的日常趨勢，也因此對物價走揚較有感。

就前 8 月來看，CPI 年漲 1.64%：其中商品類漲 2.58%，服務類漲 1.06%；若扣除蔬菜水果，漲 1.81%，而核心 CPI 漲 1.44%。

與主要鄰近國家相比，前 7 月我國 CPI 年漲 1.65%，新加坡漲 0.3%，日本漲 1.0%，南韓漲 1.4%，中國漲 2.0%。