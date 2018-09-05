2俄人涉神經毒劑案遭英國通緝 英鎊一度觸及2週低點

根據《彭博社》報導，英國檢方今 (5) 日表示，已確認 2 名俄羅斯人，涉入今年 3 月發生的神經毒劑攻擊案，並對其發出通緝令；該消息使英俄緊張關係升溫，英鎊兌美元一度觸及 2 週低點。

報導稱，週三英鎊兌美元一度下跌 0.5%，至 1.2786，為 8 月 20 日以來新低；過去 5 天內，英鎊兌美元累計跌約 1.6%。

北歐聯合銀行外匯策略師 Andreas Steno Larsen 表示，「(英國) 涉入地緣政治對峙，對其貨幣不利。」

台北時間週三晚間 9 點 21 分，彭博數據顯示，英鎊兌美元反彈，上漲 0.83%，至 1.2962。

英鎊兌美元反彈。(圖：翻攝自 Bloomberg)

英國檢方週三指控，俄國人 Alexander Petrov 與 Ruslan Boshirov，涉嫌在今年 3 月，於英國使用神經毒劑，暗殺前雙面間諜、現為英國公民的 Sergei Skripal 及其女兒 Yulia Skripal。

英國檢方稱，他們已掌握充分證據，並對這 2 名俄羅斯人，發出歐洲逮捕令，以及國際刑警組織紅色通緝令。

受制於俄國憲法，英國無法向俄羅斯申請引渡這 2 人，但在祭出歐洲逮捕令與紅色通緝令的情況下，Alexander Petrov 與 Ruslan Boshirov 一旦離開俄國，就可能被捕。